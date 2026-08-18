Нужно ли менять в Харькове систему оповещения: ответ Терехова

Изменять систему оповещения в Харькове сейчас не нужно, считает мэр Игорь Терехов. В эфире нацмарафона он рассказал о результатах ее работы.

«Мы были первым городом, который сделал Ситуационный центр. Мы отделили область от города касательно воздушного оповещения. Это дало серьезный и положительный результат. Если мы будем брать количество воздушных тревог, которые звучали за 1,5 года, если взять по сравнению с областью, практически на 5 месяцев тревоги в Харькове звучали меньше», — отметил городской голова.

По его словам, такое решение позволило совсем по-другому выстраивать жизнь в городе.

«Сегодня мы получаем от военных сигналы и сразу передаем их, и звучит тревога или отбой. Сегодня эта система функционирует, ее менять совсем не нужно», – подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»