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Нужно ли менять в Харькове систему оповещения: ответ Терехова

Общество 12:44   18.08.2026
Виктория Яковенко
Нужно ли менять в Харькове систему оповещения: ответ Терехова Фото: Харьковский горсовет

Изменять систему оповещения в Харькове сейчас не нужно, считает мэр Игорь Терехов. В эфире нацмарафона он рассказал о результатах ее работы.

«Мы были первым городом, который сделал Ситуационный центр. Мы отделили область от города касательно воздушного оповещения. Это дало серьезный и положительный результат. Если мы будем брать количество воздушных тревог, которые звучали за 1,5 года, если взять по сравнению с областью, практически на 5 месяцев тревоги в Харькове звучали меньше», — отметил городской голова.

По его словам, такое решение позволило совсем по-другому выстраивать жизнь в городе.

«Сегодня мы получаем от военных сигналы и сразу передаем их, и звучит тревога или отбой. Сегодня эта система функционирует, ее менять совсем не нужно», – подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 12:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изменять систему оповещения в Харькове сейчас не нужно, считает мэр Игорь Терехов. В эфире нацмарафона он рассказал о результатах ее работы.".