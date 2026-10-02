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Основателя сети «Класс» Лобановского похоронили на Аллее почетных граждан

Происшествия 20:09   02.10.2026
Татьяна Литвина
Основателя сети «Класс» Лобановского похоронили на Аллее почетных граждан Фото: Харьковский городской совет

В Харькове 2 октября прошла церемония прощания и похорон Почетного гражданина города Харькова Александра Лобановского. Мэр Игорь Терехов признался, что для него это личная потеря, сообщает пресс-служба горсовета.

На церемонии прощания был городской голова Игорь Терехов.

«Это был человек с большой буквы. Мы дружили много лет. Он был настоящим бизнесменом, помогал очень многим. Это было в его характере. Сколько мы прошли вместе, как мы общались, какие планы строили… К сожалению, трагедия унесла его. Но я уверен, что память о нем навсегда останется в наших сердцах», – сказал Терехов.

После церемонии прощания Александра Лобановского похоронили на Аллее почетных граждан на городском кладбище №2.

Фото: Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет
Фото: Харьковский городской совет

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Напомним, депутат горсовета Александр Лобановский, которому в этом году присвоили звание Почетного гражданина Харькова, трагически погиб в ДТП 29 сентября на 61-м году жизни. Авария произошла на автодороге Киев — Одесса, возле села Тихий Хутор Черкасской области. Александр Лобановский был директором ООО «Укр-Трейд» по развитию торговой сети «Класс».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 20:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 2 октября прошла церемония прощания и похорон Почетного гражданина города Харькова Александра Лобановского. Мэр Игорь Терехов признался, что для него это личная потеря.".