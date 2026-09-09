Есть ли дефицит продуктов в Украине и стоит ли ждать голода – мнения экспертов

После массированных ударов россиян по складам и логистическим центрам возле Киева в сети появилось немало фотографий пустых полок в супермаркетах. Сначала столичных, а затем и харьковских, и даже запада Украины.

Граждане на заверение властей, что дефицита продуктов в стране нет, отреагировали мгновенно и скупили всю бакалею. В отдельных случаях спусковым крючком стало предупреждение в торговых сетях, что «более шести штук по одной позиции не отпускают».

В Харькове, который помнит дефицит продуктов весной 2022 года, пустые полки можно найти далеко не во всех супермаркетах. Но частные случаи тоже фиксируют. «Объектив» опросил экспертов, есть ли реальные основания для беспокойства и стоит ли ожидать голода.

Большие супермаркеты заменят рынки и продуктовые магазины возле дома

Я не чувствую дефицита продуктов – на днях заходил в бывший супермаркет «Восторг», все есть на полках, говорит доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнец Дмитрий Шиян. А повышенный спрос на бакалею напоминает ему «гречишные» и «соляные паники» еще довоенных времен. Тогда отдельные граждане после провокаций в соцсетях покупали такой запас одного вида продукта, что могло хватить на несколько поколений.

Но Шиян признает, что крупным сетям супермаркетов, которые из-за ударов россиян потеряли товары на складах, нужно время на восстановление.

«Им нужно время, чтобы как-то перестроить логистику и покрыть убытки, потому что потеряны оборотные средства компании. Не каждый бизнес имеет достаточно денег, чтобы заново закупить продукцию, в любом случае, на это потребуется время. Кредиты банков сейчас тоже не просто получить, поэтому могут закупки уменьшиться», — объяснил МГ «Объектив» Дмитрий Шиян.

Но большим торговым сетям есть альтернативы – так называемые супермаркеты у дома и обычные рынки.

«В начале полномасштабки в 2022 году тоже были проблемы с логистикой, и очень интересно рынок отреагировал. Крупные логистические компании и крупные сетевые продукты частично заместили маленькие продуктовые магазинчики и местные производители. Я думаю, сейчас этот механизм нужно применять также и государство должно его максимально стимулировать. Или нужны новые решения по дерегуляции возможности торговли продуктами, так как это было ранее на открытых площадках, а не на рыночной территории. Чтобы люди могли в спальных районах купить продукты у производителя, если у него есть возможность привезти их в Харьков. Понимаю, что есть соответствующие риски по безопасности продуктов, но сейчас такие времена, что мы решаем несколько проблем. Во-первых, это продуктовая безопасность, люди получат доступ к продуктам. Во-вторых, производители, которые довезут собственную продукцию, смогут ее продать. Потому что если у тебя сейчас товар не берет большая сеть, то возникает вопрос, куда сбывать продукцию, которую ты вырастил на собственном огороде или фермерском хозяйстве», – рассказал МГ «Объектив» президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Дефицита и голода не будет – год выдался урожайным

В дефицит и голод, которые могут начаться в результате ударов по складам, не верит ни Чумак, ни Шиян.

«Эксперты оценивают, что количество продовольствия, производимого Украиной в этом году, может хватить на 85 миллионов человек, тогда как население у нас существенно меньше. У нас дефицита продуктов как такового не может быть. У нас только вопрос логистической доставки», — подчеркивает президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Я не думаю, что в Украине может возникнуть дефицит, нас много производителей, вторит Чумаку Шиян.

«Те же крупы – у нас есть производители как крупные, так и мелкие, работающие на уровне какого-то села. То есть если где-то и возникнет дефицит, то это будет небольшой дефицит, это можно восстановить. А насчет голода – нет, это слишком. Я не верю в это, потому что еды достаточно. Этот год был удачен по многим позициям. Картофеля достаточно, кукуруза и подсолнечник также, вроде бы, неплохие показывают результаты», — отмечает Шиян.

«Система больших складов центрального хранения потерпела крах, но ее можно перестроить»

Но чтобы все эти продукты доехали до харьковчан, нужно будет хорошо поработать над изменением логистики.

«У нас были проблемы с логистикой, сейчас они еще усугубились, ведь россияне уничтожили крупнейшие склады логистических компаний, занимающихся доставкой товаров по всей Украине. Сейчас они вынуждены изменять маршруты, способы доставки, распределять их. Плюс очень сильно пострадал транспорт, его сейчас нельзя скапливать в одном месте. К сожалению, страхование военных рисков не распространяется на транспорт и товарные остатки. Поэтому все, что есть на складах и транспорт – это наиболее уязвимые активы для любого бизнеса», — говорит Чумак.

Мы видим, что система больших складов центрального хранения, построенная еще до войны, сейчас потерпела крах, констатирует профессор экономики Дмитрий Шиян.

«Кстати, в начале войны была с топливом критическая ситуация, потому что розбили склады. В первые месяцы войны, март-апрель, топливо было невозможно купить. Но система перестроилась. И я уверен, что люди, которые в крупных компаниях отвечают за логистику, сейчас работают по 24 часа в день, чтобы перестроить схему снабжения, чтобы найти, возможно, более мелкие склады или доставлять прямо в супермаркеты, обходя большие базы. То есть минимизируя риски. Систему, как показал ситуация с топливом 2022 года, можно перестроить, минуя большие базы», — подытожил Дмитрий Шиян.