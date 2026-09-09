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РФ ударила по спасателям в Золочеве: горели авто, сотрудники не пострадали

Происшествия 10:25   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила по спасателям в Золочеве: горели авто, сотрудники не пострадали

Утром 9 сентября россияне атаковали беспилотниками склады в поселке Золочев Богодуховского района. Когда спасатели приехали тушить возгорание, которое началось из-за обстрела, враг начать бить по пожарным, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

РФ обстреляла спасателей на Харьковщине

В результате «прилета» есть разрушения, также начался пожар. Его выехали тушить сотрудники ГСЧС.

РФ обстреляла спасателей на Харьковщине

«После того, как к месту происшествия прибыло подразделение ГСЧС, российские войска нанесли повторные удары. В результате атаки существенно повреждены две пожарные автоцистерны и частично — автомобиль медицинского расчета ГСЧС. Состав подразделения не пострадал – спасатели находились в укрытии», – уточнили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 10:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "враг начать бить по пожарным, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".