РФ ударила по спасателям в Золочеве: горели авто, сотрудники не пострадали

Утром 9 сентября россияне атаковали беспилотниками склады в поселке Золочев Богодуховского района. Когда спасатели приехали тушить возгорание, которое началось из-за обстрела, враг начать бить по пожарным, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате «прилета» есть разрушения, также начался пожар. Его выехали тушить сотрудники ГСЧС.

«После того, как к месту происшествия прибыло подразделение ГСЧС, российские войска нанесли повторные удары. В результате атаки существенно повреждены две пожарные автоцистерны и частично — автомобиль медицинского расчета ГСЧС. Состав подразделения не пострадал – спасатели находились в укрытии», – уточнили в ГСЧС.