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Наибольшие потери РФ со времен Второй мировой: у врага новый антирекорд

Украина 08:09   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Наибольшие потери РФ со времен Второй мировой: у врага новый антирекорд Фото: Генштаб ВСУ

Утром 9 сентября Генштаб ВСУ сообщил о новом антирекорде РФ – потери оккупантов пересекли отметку в 1,5 миллиона. Речь идет об убитых и раненых россиянах. 

«Это наибольшие потери в одной войне, понесенные армией России со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века вместе взятых. Это – ⁠в 100 раз больше потерь СССР в Афганистане за 10 лет. Это – ⁠в 125 раз больше официально признанных потерь агрессора в Первой и Второй чеченских войнах», – объяснили в ведомстве.

Тем временем за минувшие сутки на Харьковщине было 16 боев. Десять атак РФ украинские защитники отбили на севере региона около Лимана, Старицы, Волчанска, Чайковки, Малой Волчьи, Рубежного и Устиновки.

На Купянщине оккупанты штурмовали позиции ВСУ шесть раз в районе Купянска, Куриловки, Глушковки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 263 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных удара и совершил 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 302 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9233 дрона-камикадзе и осуществили 2601 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 42 — с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 сентября Генштаб ВСУ сообщил о новом антирекорде РФ – потери оккупантов пересекли отметку в 1,5 миллиона. Речь идет об убитых и раненых россиянах. ".