Live

ISW: РФ стремится показать какие-то успехи на Волчанском направлении до зимы

Украина 11:50   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ стремится показать какие-то успехи на Волчанском направлении до зимы

Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте Харьковщины, отметив, что заметных успехов в россиян нет. При этом они опровергли заявления врага о якобы окружении ВСУ между Волчанском и Великим Бурлуком.

Эксперты отметили, что россияне действительно активизировались на Волчанском направлении. Там наблюдается усиление штурмов ВС РФ. Однако это связано лишь с тем, что враг осознает: показать какие-либо результаты необходимо успеть до зимы.

«Будущая потеря зеленого прикрытия осенью не позволит российским разведчикам спрятаться от украинских беспилотников и помешает продвижению россиян», – объяснили в Институте изучения войны.

Также эксперты отметили: заявления россиян о якобы окружении украинских военных между Волчанском и Великим Бурлуком – безосновательные.

«Полковник Виктор Трегубов 7 сентября заявил, что российские войска даже не достигли южной окраины Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и продвинулись лишь на расстояние от трех до пяти километров от международной границы на направлениях на Волчанск и Большой Бурлук», – подтвердили в ISW.

Читайте также: Россияне атаковали Харьков утром: ударил реактивный «Шахед»

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Россияне атаковали Харьков утром: ударил реактивный «Шахед»
Россияне атаковали Харьков утром: ударил реактивный «Шахед»
08.09.2026, 09:43
РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация
РФ ударила БпЛА по пассажирскому поезду: около сотни людей спасла эвакуация
08.09.2026, 10:04
Массированный обстрел Киева и области: есть погибшие, раненые и разрушения
Массированный обстрел Киева и области: есть погибшие, раненые и разрушения
08.09.2026, 07:45
Новости Харькова главное 8 сентября: утренний «прилет», падение цен
Новости Харькова главное 8 сентября: утренний «прилет», падение цен
08.09.2026, 12:44
Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории
08.09.2026, 06:00
Терехов: Прилетело во двор многоэтажки в Харькове
Терехов: Прилетело во двор многоэтажки в Харькове
08.09.2026, 13:25

Новости по теме:

08.09.2026
Людей просят не приближаться к Лозовеньковскому водохранилищу – в воде дрон
08.09.2026
Четверо пострадавших в Харьковской области за сутки из-за ударов РФ
08.09.2026
FPV-дроны терроризируют Золочев: атакуют авто и дома
08.09.2026
Генштаб передает об активности врага на севере Харьковщины. Что на Купянщине
07.09.2026
В ВСУ отреагировали на «странную информацию» РФ о контроле над Белым Колодезем


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: РФ стремится показать какие-то успехи на Волчанском направлении до зимы», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При этом они опровергли заявления врага о якобы окружении ВСУ между Волчанском и Великим Бурлуком.".