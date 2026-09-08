ISW: РФ стремится показать какие-то успехи на Волчанском направлении до зимы

Аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на фронте Харьковщины, отметив, что заметных успехов в россиян нет. При этом они опровергли заявления врага о якобы окружении ВСУ между Волчанском и Великим Бурлуком.

Эксперты отметили, что россияне действительно активизировались на Волчанском направлении. Там наблюдается усиление штурмов ВС РФ. Однако это связано лишь с тем, что враг осознает: показать какие-либо результаты необходимо успеть до зимы.

«Будущая потеря зеленого прикрытия осенью не позволит российским разведчикам спрятаться от украинских беспилотников и помешает продвижению россиян», – объяснили в Институте изучения войны.

Также эксперты отметили: заявления россиян о якобы окружении украинских военных между Волчанском и Великим Бурлуком – безосновательные.

«Полковник Виктор Трегубов 7 сентября заявил, что российские войска даже не достигли южной окраины Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и продвинулись лишь на расстояние от трех до пяти километров от международной границы на направлениях на Волчанск и Большой Бурлук», – подтвердили в ISW.