Live

Генштаб передает об активности врага на севере Харьковщины. Что на Купянщине

Украина 08:15   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб передает об активности врага на севере Харьковщины. Что на Купянщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев. Основное внимание противника сосредоточено на севере области, написал Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 13 раз в районе Старицы, Лимана, Волоховки, Чайковки, Хатнего.

На Купянщине СОУ отбили четыре атаки оккупантов около Куриловки, Купянска и Глушковки.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 244 боевых столкновения. Вчера противник совершил 99 авиационных ударов, во время которых сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8495 дронов-камикадзе и совершили 2508 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 26 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Читайте также: Массированный обстрел Киева и области: есть погибшие, раненые и разрушения

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

«Прилеты» по гражданскому объекту и многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие
«Прилеты» по гражданскому объекту и многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие
07.09.2026, 23:52
Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 сентября 2026: какой праздник и день в истории
08.09.2026, 06:00
Новости Харькова главное 8 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова главное 8 сентября: как прошла ночь
08.09.2026, 07:15
Анджелина Джоли побывала в Харькове: ее сын тренировался с военными
Анджелина Джоли побывала в Харькове: ее сын тренировался с военными
07.09.2026, 21:47
Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)
Смертельное ДТП с Tesla в Харькове: погибли нацгвардеец и женщина (фото)
07.09.2026, 14:50
Генштаб передает об активности врага на севере Харьковщины. Что на Купянщине
Генштаб передает об активности врага на севере Харьковщины. Что на Купянщине
08.09.2026, 08:15

Новости по теме:

07.09.2026
В ВСУ отреагировали на «странную информацию» РФ о контроле над Белым Колодезем
07.09.2026
«Не выглядите дурачками» — Билецкий записал видео в центре Святогорска
07.09.2026
С утра РФ обстреливает Золочев: FPV ударил по машине, «Шахед» разрушил дом
07.09.2026
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
07.09.2026
Больше 150 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки, пятеро пострадавших


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Генштаб передает об активности врага на севере Харьковщины. Что на Купянщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев. Основное внимание противника сосредоточено на севере области, написал Генштаб ВСУ.".