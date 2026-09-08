Генштаб передает об активности врага на севере Харьковщины. Что на Купянщине

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев. Основное внимание противника сосредоточено на севере области, написал Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 13 раз в районе Старицы, Лимана, Волоховки, Чайковки, Хатнего.

На Купянщине СОУ отбили четыре атаки оккупантов около Куриловки, Купянска и Глушковки.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 244 боевых столкновения. Вчера противник совершил 99 авиационных ударов, во время которых сбросил 285 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8495 дронов-камикадзе и совершили 2508 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 26 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.