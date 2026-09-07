Три удара БпЛА за неделю: Терехов рассказал о ситуации в Харькове

В течение прошлой недели, с 31 августа по 6 сентября, российские войска нанесли по Харькову три удара с использованием беспилотников, сообщил мэр Игорь Терехов со ссылкой на данные департамента чрезвычайных ситуаций горсовета.

Россияне применили два БпЛА «Молния» и один FPV-дрон. Дважды под ударами был Шевченковский район, еще один взрыв прозвучал в Салтовском районе.

«Но самое важное — все живы. За это время в Харькове никто не погиб и не был ранен. И это лучшая новость, которую может содержать военная сводка. После 38 вражеских обстрелов на позапрошлой неделе нынешняя ситуация может показаться нам, харьковчанам, почти тишиной. Но война не измеряется средними показателями. Иногда и один «прилет» становится трагедией для сотен семей», — отметил Терехов.

Один из беспилотников попал в телебашню, другой целился в грузовик, в результате чего автомобиль загорелся, а взрывной волной повредило окна в многоэтажке. Последний удар зафиксировали вечером 6 сентября: БпЛА влетел в дерево на территории детского сада, из-за чего выбило стекла в учреждении и соседних жилых домах.

За семь дней в городе 61 раз звучал сигнал воздушной тревоги, а общая продолжительность опасности составила 111 часов 37 минут (почти две трети недели). В то же время в области сирены включали 33 раза общей продолжительностью 159 часов 8 минут. Терехов подчеркнул, что благодаря работе дифференцированной системы оповещения тревога в Харькове звучала почти на 48 часов меньше, чем в целом по региону.

Как сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов, 65 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Харьков, подверглись обстрелам за неделю с 31 августа по 6 сентября. Четыре человека погибли, среди которых 11-летний мальчик. Еще 35 человек пострадали, в том числе четверо детей.