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Зима для нас уже началась — Синегубов (видео)

Общество 18:02   07.09.2026
Елена Нагорная
Зима для нас уже началась — Синегубов (видео)

Российские войска уже начали системные удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины, не дожидаясь начала отопительного сезона. Противник меняет тактику, использует различные типы вооружения и повторно атакует объекты.

«Когда мы говорим, что зима будет самой сложной, то она для нас уже началась, потому что враг начал бить по энергетике, по разным районам, — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. — Мы постоянно восстанавливаем линии электропередачи, восстанавливаем электроснабжение наших гражданских предприятий, населенных пунктов».

Видео: национальный телемарафон

Отвечая на вопрос о новой тактике оккупантов, начальник ХОВА привел пример с обстрелами одного из энергообъектов области.

«Один из наших автотрансформаторов, находящийся в защитном сооружении, которое мы заранее построили, выдержал уже более 30 прямых ударов «Шахедов». Это уже на данный момент. На днях были очередные удары. То есть враг, не дожидаясь зимы, уже бьет по нашей энергетической системе, не только по приграничью», — отметил Синегубов.

Он также констатировал, что с наступлением холодов и началом отопительного сезона обстрелы будут только усиливаться.

«Действительно, он меняет тактику. Мы видим отличие ударов, отличие применения типов вооружений. Ну и, конечно, благодаря нашим Вооруженным силам мы с энергетикой на данный момент. И имеем дальше возможность готовиться к отопительному сезону. Мы не останавливаемся, мы делаем защиту и восстанавливаем все, что потеряли и фактически теряем каждый день», — подытожил начальник ХОВА.

Как сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине резко вырос спрос на дрова. Соответствующие данные привел Слобожанский лесной офис. В этом году жители региона уже закупили в лесничествах 110 тысяч кубометров дров. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Лесничие предупредили, что в наиболее густонаселенных районах, например, неподалеку от Харькова ждать свой заказ покупателям придется от нескольких дней до нескольких недель. В то же время дрова можно заказать в более отдаленных или даже прифронтовых лесничествах.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 18:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска уже начали системные удары по энергетической инфраструктуре Харьковщины, не дожидаясь начала отопительного сезона.".