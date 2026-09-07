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Харьковщина получит более 121 млн грн на важные проекты: куда потратят

Общество 16:55   07.09.2026
Оксана Горун
Харьковщина получит более 121 млн грн на важные проекты: куда потратят

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион получит дополнительное финансирование из Государственного фонда регионального развития.

Речь о сумме в более чем 121 млн грн. Средства направят на реализацию важных инфраструктурных проектов.

«Средства будут направлены на реконструкцию операционных помещений 7-го этажа учебно-диагностического корпуса Областной клинической больницы; продолжение строительства новой подземной школы (защитного сооружения гражданской защиты) в Змиевском лицее, что позволит создать безопасные условия для обучения детей даже во время воздушных тревог; капитальный ремонт помещений части 5-го этажа (Центр спортивной медицины) Областной клинической травматологической больницы», — перечислил Синегубов.

Он подчеркнул, что эти проекты «прошли все стадии отбора и признаны приоритетными».

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Ранее Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных обстрелами домов в Харьковской области. Почти 400 млн грн направят на 11 проектов, среди которых дома в Харькове, Дергачах, Изюме, Балаклее и Чугуеве.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 16:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион получит дополнительное финансирование из Государственного фонда регионального развития".