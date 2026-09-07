Нападение в магазине в Харькове: мужчина достал нож

Нацполиция сообщила о подозрении 42-летнему харьковчанину из-за конфликта, который чуть было не перерос в поножовщину.

«В полицию поступило сообщение, что вблизи магазина между двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт. Один из них, не желая продолжать ссору, зашел в помещение магазина, однако оппонент последовал за ним. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант продолжил конфликт. Он выражался нецензурной бранью и угрожал мужчине убийством. При этом злоумышленник держал в руке кухонный нож», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обладатель кухонного ножа, по данным полиции, постепенно приблизился к оппоненту и направил холодное оружие в его сторону. Однако тот смог защититься.

«Осознавая реальность угрозы, мужчина схватил нападающего за руку с ножом и повалил его на землю», — отметили в ГУНП.

Теперь нападавшему сообщили о подозрении в угрозе убийством.

Напомним, конфликт у подъезда в Харькове закончился поножовщиной. Во время конфликта, который возник внезапно, 38-летний харьковчанин достал нож и нанес незнакомцу многочисленные удары.