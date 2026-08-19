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Конфликт у подъезда в Харькове закончился поножовщиной — что произошло

Происшествия 18:45   19.08.2026
Елена Нагорная
Конфликт у подъезда в Харькове закончился поножовщиной — что произошло

В Слободском районе Харькова словесная перепалка между двоими мужчинами переросла в кровавую поножовщину. Все происходило 17 августа у подъезда одного из жилых домов.

В ходе внезапного конфликта 38-летний горожанин достал нож и нанес незнакомцу многочисленные удары. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали нападавшего и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получили сообщение о случае домашнего насилия в одной из семей в Харькове. Как оказалось, психологический террор собственной дочери устроила родная мать.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2026 в 18:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова словесная перепалка между двоими мужчинами переросла в кровавую поножовщину. Все происходило 17 августа у подъезда одного из жилых домов.".