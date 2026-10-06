Самую большую нефтебазу в Подмосковье атаковали СОУ, а ПВО РФ «сбила» дом
Ночь 6 октября в Подмосковье прошла крайне неспокойно. Местные жаловались на громкие взрывы, боялись «прилетов» и как оказалось – не зря. Вместо того, чтобы успешно сбивать украинские цели, российская ПВО ударила по жилому дому. Тем временем ВСУ успешно атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию «Володарская».
Видео: Exilenova+
(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)
Видео: Exilenova+
(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)
А вот населенному пункту Котельники повезло еще меньше – там, пытаясь сбить украинское вооружение, ПВО ударила по жилому дому.
Видео: Exilenova+