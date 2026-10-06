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Самую большую нефтебазу в Подмосковье атаковали СОУ, а ПВО РФ «сбила» дом

Мир 07:48   06.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Самую большую нефтебазу в Подмосковье атаковали СОУ, а ПВО РФ «сбила» дом Фото: Exilenova+

Ночь 6 октября в Подмосковье прошла крайне неспокойно. Местные жаловались на громкие взрывы, боялись «прилетов» и как оказалось – не зря. Вместо того, чтобы успешно сбивать украинские цели, российская ПВО ударила по жилому дому. Тем временем ВСУ успешно атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию «Володарская». 

 

Видео: Exilenova+
«ЛПДС «Володарская» в Московской области – важный объект для столичного региона, объяснил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

 

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

«Станция является основным узлом столичного кольцевого нефтепродуктопровода и обеспечивает значительную долю потребностей столичного региона в горючем. В частности, она поставляет авиационное горючее в московские аэропорты», – написал Стерненко.

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

А вот населенному пункту Котельники повезло еще меньше – там, пытаясь сбить украинское вооружение, ПВО ударила по жилому дому.

 

Видео: Exilenova+

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 07:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что ". Вместо того, чтобы успешно сбивать украинские цели, российская ПВО ударила по жилому дому.".