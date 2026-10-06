Самую большую нефтебазу в Подмосковье атаковали СОУ, а ПВО РФ «сбила» дом

Ночь 6 октября в Подмосковье прошла крайне неспокойно. Местные жаловались на громкие взрывы, боялись «прилетов» и как оказалось – не зря. Вместо того, чтобы успешно сбивать украинские цели, российская ПВО ударила по жилому дому. Тем временем ВСУ успешно атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию «Володарская».

Видео: Exilenova+ «ЛПДС «Володарская» в Московской области – важный объект для столичного региона, объяснил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

«Станция является основным узлом столичного кольцевого нефтепродуктопровода и обеспечивает значительную долю потребностей столичного региона в горючем. В частности, она поставляет авиационное горючее в московские аэропорты», – написал Стерненко. https://www.objectiv.tv/wp-content/uploads/2026/10/video4.mp4

Видео: Exilenova+

(ОСТОРОЖНО!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!!!)

А вот населенному пункту Котельники повезло еще меньше – там, пытаясь сбить украинское вооружение, ПВО ударила по жилому дому.

Видео: Exilenova+