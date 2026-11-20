В результате российских обстрелов в Харькове и области пострадали 39 человек, также погибла женщина, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения 11 человек, в том числе 16-летний парень, и получила острую реакцию на стресс 12-летняя девочка; в г. Изюм погибла 51-летняя женщина, получили ранения 14 человек, среди них – девочки 15, 13 и 6 лет, и получили острую реакцию на стресс 8 человек, в том числе 10-месячный мальчик и 16-летний парень; в г. Златополь ранены мужчины 19, 50 и 44 лет; в пос. Беляевка пострадали 57-летняя женщина и 56-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

РСЗО;

два БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

17 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Лозовском районах.