В течение минувших суток СОУ отбили в Харьковской области пять атак россиян, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза около Охримовки и Долгенького.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться один раз в сторону Купянска.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, во время которых сбросил 236 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 5120 дронов-камикадзе и совершили 2106 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 с применением реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.