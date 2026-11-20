Сегодня, 20 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго». Они будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно, с учётом времени на переключение):

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00

2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

3.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.1 13:30-17:00; 20:30-22:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00

5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 16:00-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00:20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00:20:30

Перечень адресов по очередям — здесь.