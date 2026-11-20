Графики почасовых отключений на 20 ноября: когда не будет света
Сегодня, 20 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго». Они будут продолжаться с 00:00 до 24:00.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно, с учётом времени на переключение):
1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00
3.2 03:00-06:30; 13:30-17:00
4.1 13:30-17:00; 20:30-22:00
4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:30-22:00
5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 16:00-20:30
6.1 06:30-10:00; 17:00:20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00:20:30
Перечень адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).