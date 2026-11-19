В соцсетях появилась информация о мужчине, который якобы нападает на женщин в метро или у входа на станцию подземки. Пострадавшие говорят, что это происходит на «Холодной горе» и «Университете». В полиции МГ «Объектив» сообщили, что проводится проверка.

Один из случаев якобы произошел у станции метро «Холодная гора», у выхода в сторону KFC, говорится на фейсбук-странице «Люботин». По словам девушки, неизвестный мужчина внезапно ударил ее по голове. После этого она обратилась в полицию, где ей якобы сообщили, что этот самый мужчина недавно избил другую девушку у станции метро «Университет».

Приметы мужчины:

Высокий, молодого возраста, с черными волосами и бородой.

Белая куртка, черный капюшон от толстовки.

Темно-коричневые брюки с карманами, заправленные в белые носки.

Темно-синий рюкзак.

Автор сообщения также утверждает, что мужчина нападает именно на женщин.

Еще об одном случае, который произошел 8 ноября около 21:30 на станции метро «Университет» рассказала 19-летняя девушка.

«Люботин» приводит ее рассказ:

«8 ноября, около 21:30, мужчина подхватил меня сзади и сильно сжал под ребрами, а затем расхохотался. После нападения он стал задавать мне вопросы о фильмах и актерах. Просил номер телефона и сказал: «Буду ждать тебя здесь завтра в это же время». Также он спросил, что я почувствовала, когда он меня испугал. На вид ему было примерно 25-32 года. Волосы черные, короткие, борода также короткая и черная. Был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны и кроссовки. Из особых примет: на скулах у него было что-то красное — кровь или нарисованное, в темноте было не очень хорошо видно. Также у него были расширены зрачки, словно он был под чем-то. После этого случая я обратилась в полицию метрополитена на станции «Университет»».

Связан ли этот случай с ранее описанными нападениями возле метро «Холодная гора», неизвестно.

В облуправлении полиции МГ «Объектив» проверить эту информацию, после чего сообщили:

«Обращений от пострадавших не поступало. По результатам мониторинга, информация зарегистрирована в Едином учете. Проводится проверка».

Напомним, в Нацполиции Харьковской области рассказали МГ «Объектив», каких опасных преступлений стало меньше в Харькове и области в 2026 году.