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• Дата публикации материала: 19 ноября 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество разбоев, совершенных в 2026 году, уменьшилось по сравнению с 2021 годом, сообщили МГ «Объектив» в Нацполиции Харьковской области.".