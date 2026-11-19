Каких опасных преступлений стало меньше в Харькове и области в 2026 году
Количество разбоев, совершенных в 2026 году, уменьшилось по сравнению с 2021 годом, сообщили МГ «Объектив» в Нацполиции Харьковской области.
Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (в частности, демонстрация оружия), считается разбоем.
По ст. 187 УК Украины в ЕРДР внесли следующее количество уголовных правонарушений в Харьковской области:
в 2021 году — 80 правонарушений (поступило 110 сообщений),
в 2022 году — 32 (поступило 53 сообщения),
в 2023 году — 20 (поступило 171 сообщение),
в 2024 году — 24 (поступило 176 сообщений),
в 2025 году — 31 (поступило 138 сообщений),
в 2026 году — 15 (поступило 86 сообщений).