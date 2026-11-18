Грабежей на Харьковщине в 2026 году меньше, чем до начала большой войны
Статистика показывает, что количество грабежей, совершенных в 2026 году, уменьшилось по сравнению с 2021 годом, сообщили МГ «Объектив» в Нацполиции Харьковской области.
Грабеж — это открытое хищение чужого имущества без применения насилия либо с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.
По ст. 186 УК Украины в ЕРДР внесли следующее количество уголовных правонарушений, совершенных на Харьковщине:
в 2021 году — 420 (поступило 578 сообщений),
в 2022 году — 142 (поступило 244 сообщения),
в 2023 году — 129 (поступило 677 сообщений),
в 2024 году — 94 (поступило 632 сообщения),
в 2025 году — 82 (поступило 553 сообщения),
в 2026 году — 62 (поступило 345 сообщений).