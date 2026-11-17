17 ноября – День студента. В этот день 1663 года гетман Украины Иван Брюховецкий подписал «Батуринские статьи» с Московией. В 1804-м основали Харьковский университет. В 1855-м первый европеец увидел водопад Виктория. В 1869-м открыли для судоходства Суэцкий канал. В 1921-м произошло последнее сражение Второго Зимнего похода. В 1939-м нацисты казнили лидеров студенческого протеста в Праге, штурмовали и закрыли местные вузы. В 1973-м военная хунта подавила восстание студентов Политехнического университета в Афинах. В 1989-м со студенческой демонстрации началась «Бархатная революция» в Чехословакии. В 2019-м в Китае обнаружили первого инфицированного COVID-19.

Праздники и памятные даты 17 ноября

17 ноября – Международный день студентов и День студента в Украине.

В мире – День действий против рака шейки матки.

Видео создано с использованием ИИ

17 ноября в истории

17 ноября 1663 года гетман Украины Иван Брюховецкий вынужден был заключить так называемые «Батуринские статьи» с Московией. Подробнее.

17 ноября 1804 года основали Харьковский университет (сейчас – ХНУ имени В.Н. Каразина). Подробнее.

17 ноября 1855 года исследователь Африки Давид Ливингстон первым из европейцев увидел 108-метровый водопад на реке Замбези и дал ему имя в честь королевы Виктории. Подробнее.

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17 ноября 1869 года открыли для судоходства Суэцкий канал. Подробнее.

17 ноября 1921 года состоялся бой под Малыми Миньками, который завершился разгромом Волынской группы армии УНР во главе с Юрием Тютюнником. Подробнее.

17 ноября 1939 года нацисты казнили лидеров студенческого протеста в Праге, штурмовали и закрыли местные вузы. Подробнее.

17 ноября 1973 года военная хунта Греции подавила восстание студентов Политехнического университета в Афинах. Подробнее.

17 ноября 1989 года с разгона студенческой демонстрации в Праге началась так называемая «Бархатная революция», свергшая коммунистическую власть в Чехословакии. Подробнее.

17 ноября 2019 года в Китае обнаружили первого инфицированного COVID-19. Подробнее.

Церковный праздник 17 ноября

17 ноября чтят память святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 17 ноября идет снег, зима будет снежной.

Если вороны каркают, то будет дождь.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя ходить в грязной одежде.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.