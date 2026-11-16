На Салтовском шоссе могут появиться антидроновые сетки. Ими также будут дальше закрывать окружную. Количество ударов FPV по Харькову несколько уменьшилось. Оккупанты продвинулись в районе Купянска, а СБУ разоблачила схему списания из армии. «Объектив» напоминает главные новости дня.

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Антидроновые сетки могут появиться на Салтовском шоссе в Харькове. Предложение защитить этот путь поступило от военных, сказал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он заявил, что в настоящее время в регионе установили 70% от запланированного объема антидроновых сеток. Они протянулись почти на тысячу километров. В частности, уже обустроили сетки на Харьковском шоссе. Работы на окружной будут продолжаться. Ее должны закрыть полностью – не только с севера, но также с восточного и западного направлений.

Об этом свидетельствуют данные, которые привел городской голова Игорь Терехов. За прошедшую неделю зафиксировали 15 таких налетов, причем четыре дрона упали без детонации. На прошлой неделе атак было 27. В воскресенье российский FPV повредил два городских автобуса в Киевском районе.

Когда же на место прибыли спасатели, по ним нанесли повторный удар. Повреждена пожарная машина. Сегодня была атака БпЛА в Шевченковском районе. Попадание – недалеко от АЗС, обошлось без пострадавших. Россияне продолжают атаковать и другими средствами. «Шахеды» вечером в воскресенье попали по Слободскому району Харькова и Песочину. В городе стресс получили два человека, в Песочине – пострадали четверо. В Малой Даниловке из-за ночной атаки сгорел двухэтажный частный дом. Один человек погиб и пятеро получили ранения из-за российского удара по Балаклее сегодня днем. Начальник ГВА Виталий Карабанов сообщил о прилете по центру города. Мониторы предупреждали об угрозе «Бандеролей».

Соответствующие изменения неподалеку от Петропавловки внесли на карту аналитики проекта DeepState.

О разоблачении соответствующей схемы заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По версии следствия, к сделке были причастны бывший начальник ВЛК, врач одного из госпиталей и посредник. Их подозревают в изготовлении фейковых медицинских документов. Поддельные результаты обследований позволяли военным получить выводы о непригодности к службе и «списаться». Задокументировали ряд подобных эпизодов, во время которых дельцы заработали более $8000 долларов. Посредника задержали в момент передачи ему денег. Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Финансирование от Кабмина задерживалось из-за бюджетного кризиса. Среди того, что восстановят за эти средства, — дома на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы.

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