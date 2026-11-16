Как громадам и бизнесу экономить энергию: в Киеве стартует масштабный форум

Национальный проект «Неделя энергоэффективности 2026» пройдет в Киеве 1–4 декабря. Представители органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, финансовых учреждений, научного и экспертного сообщества и международные партнеры совместно наработают решения для реализации энергоэффективных проектов.

Ожидается, что в событии, которое пройдет в гибридном формате (офлайн-мероприятия и цифровое сопровождение на платформе vFairs), примут участие более 2000 человек из разных регионов Украины и из-за рубежа, рассказали МГ «Объектив» организаторы из общественного союза «Бизнес за партнерство».

«Энергоэффективность в 2026 году становится одним из ключевых приоритетов восстановления и модернизации Украины, укрепления энергетической безопасности и повышения конкурентоспособности экономики. Как громадам повышать энергоэффективность зданий и инфраструктуры? Как бизнесу снижать энергоемкость производства, а больницам, школам и водоканалам — сокращать энергопотребление и расходы с сохранением качества услуг? Именно на эти задачи направлена энергоэффективность», — подчеркнули организаторы.

В ходе мероприятий представители органов государственной власти и местного самоуправления смогут обсудить потребности и решения с бизнесом, финансовыми учреждениями и международными партнерами. Цель — наладить сотрудничество для сопровождения энергоэффективных проектов на всех этапах: от определения потребности и подготовки до поиска финансирования, реализации и масштабирования. Программа построена так, чтобы каждый участник мог найти ответы на свои вопросы, наладить партнерство и определить практические шаги для внедрения энергоэффективных решений в своей громаде, учреждении или компании.

В каждый из четырех дней запланировано отдельное тематическое мероприятие:

Пресс-конференция. Итоги 2026 года в сфере энергоэффективности, актуальные вызовы и приоритеты дальнейшей работы, а также официальный старт Национального проекта «Неделя энергоэффективности 2026». Энергоэффективная дипломатия. Международное партнерство для энергоэффективного восстановления громад: от представления потребностей и проектов до привлечения финансирования, технологий и экспертизы. Корпоративный день — E Corporation Ukraine. Представление практик энергоэффективного и ответственного бизнеса и официальный запуск E Corporation Ukraine — инициативы добровольной стандартизации компаний. Форум энергоменеджеров и Национальная премия «Энергоэффективная Украина 2026». Практики управления энергией, подготовка и финансирование энергоэффективных проектов в громадах, обмен опытом и награждение профессиональных достижений.

На мероприятиях ожидают прежде всего энергоменеджеров и специалистов, ответственных за внедрение и функционирование систем энергоменеджмента в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях. К участию приглашают также представителей бизнеса, финансовых учреждений, международных партнеров, ученых, педагогов и всех, для кого энергоэффективность является направлением профессиональной деятельности.

Регистрация — по ссылке. Учитывая ситуацию с безопасностью, организационные детали участникам сообщат лично.