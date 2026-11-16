Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 декабря: что известно

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной – XLV сессии. Пленарное заседание запланировано на 1 декабря, сообщила пресс-служба облсовета.

Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести. Сейчас на повестке сессии 14 вопросов, блок «депутатские запросы» и «Разное».

Среди вопросов — выделение земельного участка для строительства нового комплекса «Областной госпиталь ветеранов войны» и разрешение «Центру сердечно-сосудистых и цереброваскулярных патологий» сотрудничать с Харьковским национальным медуниверситетом.

Кроме того, депутаты будут вносить изменения в областные программы, в частности в программу противодействия терроризму и «Электронная Харьковщина».

Также депутаты будут увольнять и назначать руководителей КП.

Напомним, на сессии областного совета 22 октября депутаты присоединили Центр протезирования и реабилитации в Харькове к Областной клинической больнице. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.