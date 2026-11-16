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Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 декабря: что известно

Политика 19:47   16.11.2026
Татьяна Литвина
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Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 декабря: что известно

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной – XLV сессии. Пленарное заседание запланировано на 1 декабря, сообщила пресс-служба облсовета.

Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести. Сейчас на повестке сессии 14 вопросов, блок «депутатские запросы» и «Разное».

Среди вопросов — выделение земельного участка для строительства нового комплекса «Областной госпиталь ветеранов войны» и разрешение «Центру сердечно-сосудистых и цереброваскулярных патологий» сотрудничать с Харьковским национальным медуниверситетом.

Кроме того, депутаты будут вносить изменения в областные программы, в частности в программу противодействия терроризму и «Электронная Харьковщина».

Также депутаты будут увольнять и назначать руководителей КП.

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Напомним, на сессии областного совета 22 октября депутаты присоединили Центр протезирования и реабилитации в Харькове к Областной клинической больнице. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 19:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве очередной – XLV сессии. Пленарное заседание запланировано на 1 декабря.".