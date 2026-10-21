Изменить правила отопления в Харькове просит мэрия: подробности

Харьковский городской совет обратится в министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины с просьбой изменить правила отключения квартир от централизованного отопления и поставки горячей воды.

Решение приняли сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В обращении говорится о необходимости внесения изменений в Порядок, позволяющих владельцам квартир и нежилых помещений многоквартирных домов отделить их от централизованного отопления. В том случае, если услугу невозможно обеспечить в течение длительного времени и при наличии технической возможности поставить альтернативное отопление. Это касается, в частности, домов на территориях возможных и активных боевых действий.

«Годами этот вопрос не решается на государственном уровне. Наша четкая позиция – люди, желающие и возможность установить в квартирах индивидуальное отопление, должны это делать. Так что на законодательном уровне нужно принять решение о разрешении гражданам на это», — подчеркнул мэр Игорь Терехов.

В мэрии говорят: сейчас порядок позволяет отключить помещение от централизованного отопления и горячего водоснабжения только в случае, если не менее половины квартир этого дома уже отключены от соответствующих систем. Депутаты считают, что в условиях военного положения такая норма нуждается в пересмотре.

«Состояние инфраструктуры, в частности, на прифронтовых или пострадавших территориях, где сети разрушены или централизованное теплоснабжение восстановлено частично, или его невозможно восстановить, или существует реальная угроза длительного прекращения теплоснабжения в результате других форс-мажорных обстоятельств, люди должны иметь возможность воспользоваться альтернативными решениями для выживания зимой, включая право устройства системы индивидуального теплоснабжения», — говорится в обращении.