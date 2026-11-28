Сегодня в Украине – День памяти жертв голодоморов. 28 ноября 1520 года Фернан Магеллан стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий. В 1785-м в Хоупвелле представители США заключили первый договор с нацией чероки. В 1919-м началась Освободительная война эстонского народа против советской России. В 1943-м в Тегеране открылась первая конференция глав государств антигитлеровской коалиции. В 1964-м запустили в космос автоматическую межпланетную станцию ​​»Маринер Марс». В 1974-м на большой сцене в последний раз выступил Джон Леннон. В 2000-м в Украине разразился «Кассетный скандал». В 2004-м в Северодонецке состоялся сепаратистский съезд.

Праздники и памятные даты 28 ноября

Четвертая суббота ноября в Украине – это День памяти жертв голодоморов. В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания и проходит акция «Зажги свечу» (свечу памяти каждый может зажечь сам, установив на подоконник).

28 ноября – День работника системы финансового мониторинга Украины.

В мире – Всемирный день милосердия.

Также сегодня – День Красной планеты и Международный день осведомленности об ауре (отмечают в четвертую субботу ноября).

28 ноября в истории

28 ноября 1520 года Фернан Магеллан во главе морской экспедиции стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий. Подробнее.

28 ноября 1785 года в Хоупвелле представители США заключили первый договор с нацией чероки. Это был один из трех договоров, которые заключили с племенами чероки, чокто и чикасо комиссары, назначенные правительством США. Все три документа были почти идентичными – отличалось только содержание статей, определявших национальные границы.

Договор с чероки определил границы территории, отведенной народу для проживания и охоты, а также ограничивал переселение американцев на эти земли. В то же время, часть земель чероки согласились передать Соединенным Штатам. Этому договору, декларировавшему «вечную дружбу», предшествовала жесткая конфронтация, имевшая тяжелые последствия.

«Когда американские войска пронеслись через страну чероки во время войны за независимость (около 1775–1783 годов), они отомстили чероки за союз их лидеров с британцами. Американские войска разрушили десятки городов чероки, демографических центров жизни чероки XVIII века. После окончания войны чероки начали восстанавливать свою жизнь, хотя и делали это на общественных фермах, раскинувшихся вдоль рек и ручьев», — пишет Грегори Смитерс, профессор истории в Университете Содружества Виргинии и автор многочисленных книг и статей об истории коренных американцев и афроамериканцев.

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Несколько статей договора предусматривали возвращение пленных и имущества, захваченного во время Войны за независимость, запрещали месть и требовали передачи и наказания военных преступников. Договор должен был урегулировать отношения между США и чероки, однако на практике это оказалось слишком сложной задачей.

«Договоры, подписанные в Хоупвелле, поставили отношения США с южными индейцами в затруднительное положение. Несмотря на свои отметки в договорах, ни одна из делегаций не признала суверенитет Соединенных Штатов над их землями», — отмечают авторы материала в Энциклопедии Миссисипи.

В свою очередь, американские поселенцы, несмотря на договоры, которые заключило руководство страны, продолжали проникать на земли чероки. В 1788 году Конгресс попытался остановить это специальной прокламацией, однако это не помогло. Хоупвеллский договор не смог остановить дальнейший захват земель. В июле 1789-го министр войны США Генри Нокс назвал нарушение Хоупвеллского договора с чероки «постыдным» и призвал Конгресс серьезно рассмотреть эту проблему.

28 ноября 1918 года началась Освободительная война эстонского народа против советской России. Подробнее.

28 ноября 1943 года в Тегеране открылась первая конференция руководителей государств антигитлеровской коалиции. Вместе впервые собрались премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и глава СНК СССР Иосиф Сталин. Подробнее.

28 ноября 1964 года с мыса Канаверал запустили автоматическую межпланетную станцию «Маринер Марс – 4». Подробнее.

28 ноября 1974 года состоялось последнее выступление легендарного «экс-битла» Джона Леннона на большой сцене. Подробнее.

28 ноября 2000 года в Украине начался так называемый «Кассетный скандал». В этот день Александр Мороз обнародовал в Верховной Раде Украины аудиозапись из кабинета Президента Леонида Кучмы, сделанную майором Мельниченко. Подробнее.

28 ноября 2004 года на фоне Оранжевой Революции в Северодонецке Луганской области состоялся так называемый «Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов». Подробнее.

Церковный праздник 28 ноября

Сегодня — поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных. 28 ноября чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день выпал снег, он пролежит до самой весны.

Если снега много, то в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот день сильный мороз и ветер, то и на Святого Николая будет ветрено.

Дождь или мокрый снег 28 ноября – к морозам в мае следующего года.

Что нельзя делать 28 ноября

Нельзя переедать.

Нельзя сплетничать.

Если ночью с 27 на 28 ноября приснится кошмар, о нем нельзя молчать, иначе может сбыться.