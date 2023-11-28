Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории

28 ноября 1919 года началась Освободительная война эстонского народа против советской России. В 1943-м в Тегеране открылась первая конференция глав государств антигитлеровской коалиции (Черчилля, Рузвельта и Сталина). В 1964-м состоялся запуск автоматической межпланетной станции «Маринер Марс», которая первой передала фото Красной планеты на Землю. В 2000-м в Украине разразился «Кассетный скандал». В 2004-м в Северодонецке состоялся сепаратистский съезд, на котором глава Харьковской ОГА Кушнарев рассказывал, сколько от Харькова километров до границы с РФ.

Праздники и памятные даты 28 ноября

28 ноября – День работника системы финансового мониторинга в Украине.

В мире – День Красной планеты, Всемирный день сострадания (или Всемирный день милосердия).

Праздники и памятные даты 28 ноября

28 ноября 1520 года Фернан Магеллан во главе морской экспедиции стал первым европейцем, проплывшим из Атлантического океана в Тихий. 28 ноября три корабля, которые на тот момент остались во флотилии Магеллана, вышли из открытого ими пролива в океан. Сейчас этот пролив на всех географических картах мира называется именем своего открывателя – Магелланов.

28 ноября 1918 года началась Освободительная война эстонского народа против советской России. Эстония, как и Латвия и Украина, в течении определенного периода своей истории была захвачена россиянами и входила в состав Российской империи. Но, так же как и другие порабощенные народы, после Февральской революции 1917 года начала государственное строительство.

Осенью 1917 года здесь завершились выборы во Временный земский совет (парламент) Эстонской автономной губернии, который прежде своим решением создало российское Временное правительство. Но большевики, осуществив Октябрьский переворот, пошли в наступление на все проявления демократии на территориях, входивших в состав свергнутой империи. Однако подмять под себя Эстонию не успели — им пришлось отступать перед немецкой армией. В короткий промежуток времени между «сменой оккупантов» эстонский парламент (ушедший в подполье) провозгласил независимость страны и сформировал правительство. Но уже на следующий день в Таллинн вступили немецкие войска. Только в конце Первой мировой войны, одновременно с капитуляцией, 11 ноября 1918 года представители Германии передали политическую власть временному правительству Эстонии. Хорошо осознавая, что в дальнейшем стране придется столкнуться с большевистским нашествием, уже 16 ноября временное правительство призвало население к добровольной мобилизации и начало организовывать эстонскую армию. А 28 ноября советская 6-я краснострелковая дивизия атаковала пограничный город Нарва. Это и считается началом Освободительной войны. Нарва пала уже на следующий день – 29 ноября большевики образовали в городе оккупационную власть под названием «Эстонская трудовая коммуна». В течение войны советские войска дошли почти до Таллина – их остановили в 34 км от столицы. На помощь эстонцам пришел британский экспедиционный корпус, который с моря прикрывали корабли Королевского морского флота. Также к борьбе присоединились добровольцы из Финляндии, Швеции и Дании. Эта пестрая армия в январе 1919 года перешла в контрнаступление и выбила советских оккупантов из Эстонии. Во время контрнаступления, которое в 1919 году поддерживали российские белогвардейцы Юденича, эстонцы и их союзники подошли на расстояние 15 км к Петрограду. Однако потом отступили под угрозой большевистского мятежа в тылу. В январе 1920 года противники подписали перемирие, а 2 февраля – мирный договор, которым РСФСР признала независимость Эстонии (хотя и не смирилась с ней, что показали дальнейшие события).

28 ноября 1943 года в Тегеране открылась первая конференция руководителей государств антигитлеровской коалиции. Вместе впервые собрались премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Рузвельт и глава СНК СССР Иосиф Сталин.

На тот момент советские войска уже выбили нацистов из Киева, а союзники, успешно завершив североафриканскую кампанию, взяли под контроль Сицилию и высадились в Италии. Так что ключевых тем для разговора было две: дальнейшие боевые действия (а именно так называемое «открытие второго фронта» — то есть высадка в Нормандии и участие СССР в войне с Японской империей); послевоенное устройство мира.

Учитывая уровень участников конференции, меры безопасности на ней были чрезвычайными. На три дня Тегеран полностью блокировали войска и спецслужбы. В городе приостановили деятельность всех СМИ, отключили телефон, телеграф и радиосвязь. Участники встречи жили в советском и британском посольствах (президент США поселился в советском, ведь американское было удалено от этих двух учреждений). Между постройками посольств создали брезентовый коридор, чтобы перемещение лидеров стран невозможно было отслеживать. Эпицентр переговоров окружили тремя кольцами пехоты и танков.

Как известно из воспоминаний участников и свидетелей Тегеранской конференции, руководители США и СССР были расположены друг к другу и готовы конструктивно договариваться о послевоенном разделении мира. Черчилль, в отличие от Рузвельта, не изменил своего недоверия к коммунистам. В безоблачное послевоенное сотрудничество с СССР он не верил. Он также выражал сомнения в эффективности Организации Объединенных Наций, создание которой также было предметом переговоров. Премьер-министр Великобритании пытался отсрочить высадку войск во Франции. Он стремился провести ряд операций на Балканах (и предотвратить таким образом появление здесь советских зон влияния). Но на этом этапе Сталин едва не покинул конференцию, так что сэр Уинстон вынужден был пойти на компромисс. Высадку в Нормандии согласовали и назначили на май 1944 года.

Что касается послевоенного разделения мира, то обсуждали судьбу Германии и ее союзников, а также границы. Руководитель СССР, разумеется, отстаивал свои «достижения на западе» 1939-1940 годов. Он хотел оставить в составе Союза захваченные в соответствиии с пактом Молотова-Риббентропа страны Балтии и территории Украины и Беларуси, которые до осени 1939 года входили в состав Польши. Черчилль защищал интересы оккупированных стран, Рузвельт был более настроен на компромисс, хотя и отмечал, что не сможет заявить о такой позиции публично. Сталин на конференции сообщил также, что СССР рассчитывает получить Кенигсберг и передвинуть границу с Финляндией подальше от Ленинграда. Переговоры относительно советских послевоенных границ продолжились на дальнейших встречах «Большой Тройки» и завершились тем, что Сталин получил желаемое – на Ялтинской конференции. Также на Тегеранской конференции приняли Декларацию об Иране, в которой заявили о желании сохранить независимость и территориальную цельность этой страны. Напоследок Сталин согласился, что СССР вступит в войну против Японской империи после поражения Германии.

28 ноября 1964 года с мыса Канаверал запустили автоматическую межпланетную станцию «Маринер Марс – 4».

Она стала первым космическим аппаратом, который сделал фотографии другой планеты с близкого расстояния и передал их на Землю. Возле Марса «Маринер» пролетел 14-15 июля 1965 года. Конечно, качество полученных в 1960-е годы снимков было далеким от современного. Но все же они позволили ученым составить представление о поверхности планеты, разреженности ее атмосферы и отвергнуть версии о существовании разумной жизни на Марсе (хотя этот вывод и далее подвергался сомнениям).

28 ноября 2000 года в Украине начался так называемый «Кассетный скандал». В этот день Александр Мороз обнародовал в Верховной Раде Украины аудиозапись из кабинета Президента Леонида Кучмы, сделанную майором Мельниченко.

28 ноября 2004 года на фоне Оранжевой Революции в Северодонецке Луганской области состоялся так называемый «Всеукраинский съезд народных депутатов и депутатов местных советов». Его участники заявили о поддержке Януковича, который, по их версии, победил на выборах Президента. Именно на этом съезде глава Харьковской ОГА Евгений Кушнарев произнес знаменитую речь, по которой в дальнейшем ходил на допросы в прокуратуру.

Впрочем, дело о сепаратизме против Кушнарева со временем закрыли, не найдя в его словах прямого призыва к изменению административно-территориального устройства Украины.

Церковный праздник 28 ноября

28 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Он родился в 715 году в Константинополе в христианской семье. Новорожденного Стефана мать принесла во Влахернский храм и посвятила Богу. В 16 лет его отдали на послушание блаженному Иоанну. У него Стефан прожил более 15 лет – в том числе жил в пещере и после смерти Иоанна. Постепенно вокруг кельи Стефана образовался монастырь, где он стал игуменом. В 42 года Стефан покинул монастырь и ушел жить на другую гору в глубоком затворе. Однако и там со временем образовалась община монахов, искавших духовного наставничества святого Стефана. Стефан вызвал гнев императора-иконоборца Константина Копронима, потому что тому рассказали об открытом поощрении иконопочитания Стефаном. Император пытался сначала переманить Стефана на свою сторону – в лагерь иконоборцев. Но этого не удалось. Поэтому в течение многих лет император пытался избавиться от Стефана – «подставляя», бросая в тюрьму, высылая на остров в Мраморном море и т.д. Однако где бы ни оказывался Стефан, вокруг него всегда начинали собираться верующие, ученики и сторонники. И даже темница превращалась в монастырь. Наконец, император заявил своим воинам, что Стефан якобы хочет свергнуть его с престола. Воины вытащили святого из тюрьмы и потащили по улицам города, изуродованное тело мученика бросили в яму, где хоронили преступников.

Народные приметы

Если в этот день выпал снег, он пролежит до самой весны.

Если снега много, то в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот день сильный мороз и ветер, то и на Святого Николая будет ветрено.

Дождь или мокрый снег 28 ноября – к морозам в мае следующего года.

Что нельзя делать 28 ноября

Нельзя переедать.

Нельзя сплетничать.

Если ночью с 27 на 28 ноября приснится кошмар, о нем нельзя молчать, иначе может сбыться.