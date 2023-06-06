Сегодня 6 июня: какой праздник и день в истории

6 июня в Украине – День журналиста. В этот день 1882-го запатентован электрический утюг. В 1933 году открылся первый в мире автокинотеатр. А в 1944-м стартовала первая часть операции «Оверлорд», которую советские историки называли открытием Второго фронта.

Праздники и памятные даты 6 июня

6 июня в Украине – День журналиста.

Под эгидой ООН проходят День садоводства, День кинотеатра под открытым небом и День «Йо-йо».

6 июня в истории

6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. Он существенно отличался от привычных нам, ведь очень долго нагревался и весил 6,8 кг.

Однако даже столь нелегкая конструкция была значительным прогрессом по сравнению с тем, чем приходилось до этого пользоваться домохозяйкам и прачкам по всему миру. Наиболее распространенными были нагревательные утюги, которые либо ставили в печь, либо на открытый огонь. В XVIII веке появился утюг с горящими углями внутри. В конце ХІХ – начале ХХ распространялись другие виды утюгов, которые нагревались разными видами топлива: спиртом, китовым жиром, газом и бензином. Идею использования электричества для нагрева утюга разрабатывали сразу несколько исследователей в 1880-е. Генри Сири из Нью-Йорка первым смог воплотить ее в жизнь и запатентовать. Впоследствии, в 1883 году, он получил патент уже на улучшенную конструкцию. А облегченный электрический утюг появился в 1903 году.

6 июня 1933 года открылся первый в мире автокинотеатр. Его создал во дворе собственного дома Ричард Холлингсхед – житель города Кемден (штат Нью-Йорк). Площадка, где можно запарковаться и смотреть кино, была рассчитана на 400 автомобилей. Зрители платили 25 центов за вход и еще 25 – за парковку. Максимальное количество автокинотеатров в мире было в 1950-х – около 5000. А самый большой такой кинотеатр вмещал 2500 автомобилей и еще 1200 зрителей на сидячих местах.

6 июня 1944 года стартовала первая часть операции «Оверлорд», известная как операция «Нептун», а в советской историографии – открытие Второго фронта. Советские историки упорно не признавали «Вторым фронтом» все другие военные действия антигитлеровской коалиции, в том числе боевые действия Великобритании с 1939 года, США – с декабря 1941 года, войну на море и в колониях и так далее. 6 июня войска США, Великобритании, Канады, Франции высадились на побережье Нормандии.

Все начала воздушно-десантная операция, в которой участвовали 24 тысячи парашютистов. Они десантировались после полуночи. В 6:30 утра на берег пошел морской десант. В общей сложности участие в операции принимали 156 тысяч военных, непосредственно высадившихся на берег; почти 200 тысяч военнослужащих военно-морских сил и 7000 судов всех типов и видов. К концу дня в английском и американском секторах высадились пять пехотных дивизий, три – воздушно-десантных и танковая бригада. Они смогли сразу захватить береговую полосу на глубину от трех до пяти километров (хотя и не по всей длине фронта). Полностью плацдармы освободили 7 июня. Это была самая большая морская десантная операция в мировой истории.

6 июня 1992 года Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов. В честь этого события указом Президента Украины в 1994 году установлен профессиональный праздник работников СМИ — День журналиста Украины.

Церковный праздник 6 июня

6 июня христиане чтят память преподобного Симеона Столпника Дивногорца. Родился Симеон в 512 году в Антиохии. Мать долго не могла забеременеть, ей это удалось молитвами Иоанна Предтечи. Она обещала посвятить сына Богу. С самого детства Симеону несколько раз являлся Бог, предвидя предстоящие подвиги и награду за них. Когда юноше было всего шесть лет, он уже пошел на пустынную гору, а затем поселился в обители преподобного Иоанна Столпника, где и сам взошел на столб. На 22-м году жизни по откровению перешел на Странную гору, где основал монастырь. Имел дары чудотворения и предсказания. Провел на столбе 68 лет, умер в 596-м.

Народные приметы

Много росы утром – к сильному ветру.

Если в этот день закрылись одуванчики и фиалки, то ожидается дождь.

Что нельзя делать 6 июня

Не следует в этот день сажать огурцы.

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя пугать ребенка, даже в шутку.