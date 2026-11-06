Сегодня 6 ноября 2026: какой праздник и день в истории

6 ноября 1492 года считают одной из возможных дат, когда Христофор Колумб впервые столкнулся с курением. В 1811-м родился Маркиян Шашкевич – украинский писатель и общественный деятель. В 1914-м все страны Антанты объявили войну Османской империи. В 1932-м в Германии прошли последние демократические выборы перед захватом власти Гитлером. В 1943-м советские войска выбили нацистов из Киева. В 1964-м в эксплуатацию сдали Тернопольский фарфоровый завод. В 1991-м в Украине назначили первого начальника СБУ – Евгения Марчука. В 2012-м Тэмми Болдуин стала первым политиком – открытой гомосексуалкой, избранной в Сенат США.

Праздники и памятные даты 6 ноября

6 ноября в Украине – День изгнания нацистских оккупантов из Киева.

В мире – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Первая пятница ноября – это Всемирный день доброжелательного отношения к юристам.

Также сегодня: Всемирный день без бумаги, День ориентировки без компаса, День саксофона.

Видео создано с использованием ИИ

6 ноября в истории

6 ноября 1492 года считают одной из возможных дат, когда на Кубе Христофор Колумб впервые столкнулся с курением. Подробнее.

6 ноября 1811 года родился Маркиян Шашкевич – украинский писатель и общественный деятель. Он известен как организатор и лидер «Руской троицы» – студенческого кружка, в который также входили Иван Вагилевич и Яков Головацкий. Совместно они положили начало национально-культурному возрождению на Галичине. В творчестве Шашкевич был поклонником романтизма – литературного направления, которое было распространено в Европе в первой половине XIX века. Большинство его известных произведений – поэтические. Это стихи и баллады (многие из них – исторические). Шашкевич первым перевел на украинский язык полный текст «Слова о полку Игореве», но до наших времен дошел лишь отрывок перевода – «Плач Ярославны». Вместе с коллегами по «Троице» развивал народоведческую деятельность, сбор фольклора, инициировал реформирование украинского правописания, работал над созданием современного словаря живого, народного, украинского языка. Он также стал составителем и одним из ключевых авторов украинского альманаха «Русалка Днестровая». И «Русалка», и ее предшественник – альманах «Заря» — подверглись цензурным притеснениям: «Зарю» запретили еще до печати; 800 экземпляров «Русалки» все же напечатали, но большинство тиража изъяла цензура, к читателям попали только 200 штук. Этот альманах Иван Франко называл «явлением насквозь революционным для своего времени».

«Традиции Маркияна Шашкевича и «Руской троицы» продолжило украинское национальное движение во время «Весны народов», впоследствии так называемое народовское, национально-демократическое направление национального движения в Галичине и Буковине, наследниками которого стали создатели Западно-Украинской Народной Республики (1918-1919) и инициаторы ее соединения с Украинской Народной Республикой 22 января 1919 г., а в отдаленной перспективе – строители современной независимой Украины», — писал об этом деятеле историк Феодосий Стеблий.

Маркиян Шашкевич умер молодым от туберкулеза – ему было всего 31 год.

6 ноября 1914 года (по другой версии – 5-го) Великобритания и Франция объявили войну Османской империи. Подробнее.

6 ноября 1932 года в Германии состоялись последние демократические выборы – перед захватом власти Гитлером. Подробнее.

6 ноября 1943 года советские войска изгнали нацистов из Киева. Подробнее.

6 ноября 1964 года в эксплуатацию сдали Тернопольский фарфоровый завод. Подробнее.

6 ноября 1991 года в Украине назначили первого начальника Службы безопасности Украины. Структуру, которую тогда называлась Служба национальной безопасности, возглавил Евгений Марчук. Подробнее.

6 ноября 2012 года Тэмми Болдуин стала первым политиком – открытой гомосексуалкой, избранной в Сенат США. Подробнее.

Церковный праздник 6 ноября

6 ноября чтят память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если вороны собрались в стаи, пойдет снег.

Если 6 ноября выпал первый снег, зима будет снежной и теплой.

Если в этот день тепло, то больших холодов зимой не будет.

Что нельзя делать 6 ноября

Нельзя обижать животных.

Нельзя сплетничать.