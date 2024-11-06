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Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   06.11.2024
Оксана Горун
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории

6 ноября 1991 года в Украине назначили первого начальника СБУ – Евгения Марчука. В 1964-м в эксплуатацию сдали Тернопольский фарфоровый завод. В 1943-м советские войска выбили нацистов из Киева. В 1932-м в Германии прошли последние демократические выборы перед захватом власти Гитлером. В 1914-м все страны Антанты объявили войну Османской империи. 6 ноября 1492 года считают одной из возможных дат, когда Христофор Колумб впервые столкнулся с курением.

Праздники и памятные даты 6 ноября

6 ноября в Украине – день изгнания нацистских оккупантов из Киева.

В мире – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Сегодня также: День саксофона, Всемирный день без бумаги, День ориентирования без компаса, День осведомленности о стрессе (первая среда ноября).

6 ноября в истории

6 ноября 1492 года считают одной из возможных дат, когда на Кубе Христофор Колумб впервые столкнулся с курением. Подробнее.

Колумб учится курить
Иллюстрация: Znaj.ua

6 ноября 1914 года (по другой версии – 5-го) Великобритания и Франция объявили войну Османской империи. Подробнее.

6 ноября 1932 года в Германии состоялись последние демократические выборы – перед захватом власти Гитлером. Подробнее.

6 ноября 1943 года советские войска изгнали нацистов из Киева. Подробнее.

6 ноября 1964 года в эксплуатацию сдали Тернопольский фарфоровый завод. Его продукция известна любому, кто пил чай из красных чашек с большими белыми горошинами или же наливал его из чайника, расписанного причудливыми цветами.

Тернопольский фарфор: чайник к чашки
Фото: te.20minut.ua

Завод в большинстве своем выпускал чайные и кофейные сервизы и столовые наборы. Но производили здесь и «штучную» продукцию – сувенирную (на ценные подарки разным высокопоставленным должностным лицам), а также — выставочную.

«Завод выпускал художественные вещи. Художниками там были выпускники Одесского института. Именно их работы были в одном-двух экземплярах. Такие изделия часто дарили на юбилеи: тематические тарелки, кружки пива, они сейчас в частных коллекциях», — рассказал в комментарии тернопольскому изданию «20 минут» историк и краевед Сергей Ткачев, коллекционирующий изделия Тернопольского фарфорового завода.

Сразу после создания завода, тернопольский фарфор был белым, но постепенно из-за необходимости экономить, стал сероватым – в основном именно таким его и запомнили. Художники пытались искать выход из ситуации и разрисовывали изделия яркими узорами или придумывали интересные идеи для фарфоровых фигурок.

Тернопольские фарфоровые фигурки "Восточный календарь"
Фарфоровые фигурки из серии «Восточный календарь», коллекция Сергея Ткачева. Фото: te.20minut.ua

«Фактически на заводе в то время работали самоучки, которые придумывали изделия и пытались творить в тех, непростых условиях. На самом деле это очень интересно. Сейчас фактически от завода осталось только здание и память о нем как наше прошлое», — поделился тернопольский историк и краевед Владимир Ханас.

Предприятие окончательно остановило работу в 2006 году, хотя серьезные финансовые проблемы здесь начались еще в конце 1990-х. Сейчас все изделия из тернопольского фарфора становятся антиквариатом.

6 ноября 1991 года в Украине назначили первого начальника Службы безопасности Украины. Структуру, которую тогда называлась Служба национальной безопасности, возглавил Евгений Марчук. Подробнее.

Церковный праздник 6 ноября

6 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Святитель Павел получил патриаршую кафедру после смерти патриарха Константинопольского Александра. В это время императора Констанция – сторонника еретиков ариан – не было в Константинополе. Когда он вернулся, то созвал собор, объявивший Павла свергнутым, император выгнал его из столицы. Кафедру отдали арианину Евсевию Никомидийскому. Павел отправился в Рим, где нашли убежище и другие православные епископы, изгнанные Евсевием. Однако Евсевий занимал кафедру недолго – он умер. И после его смерти Павел вернулся в Константинополь. Однако император снова изгнал его, и святителю пришлось возвращаться в Рим. Но за Павла вступился римский император Констант – он написал своему соправителю Констанцию письмо, в котором потребовал впустить в Константинополь изгнанника. Это сработало – Павлу вернули патриарший престол. Но после смерти Константа во время переворота Павла отправили в ссылку в Армению. Там, в городе Кукуз, он принял мученическую кончину. На литургию, совершаемую патриархом, ворвались ариане и задушили его святительским омофором.

Народные приметы

Если вороны собрались в стаи, пойдет снег.

Если 6 ноября выпал первый снег, зима будет снежной и теплой.

Если в этот день тепло, то больших холодов зимой не будет.

Что нельзя делать 6 ноября

Нельзя обижать животных.

Нельзя сплетничать.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 ноября 1991 года в Украине назначили первого начальника СБУ – Евгения Марчука. В 1964-м в эксплуатацию сдали Тернопольский фарфоровый завод".