Сьогодні 6 листопада: яке свято та день в історії

6 листопада 1991 року в Україні призначили першого начальника СБУ Євгена Марчука. У 1964-му в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. У 1943-му радянські війська вибили нацистів із Києва. У 1932-му в Німеччині пройшли останні демократичні вибори перед захопленням влади Гітлером. У 1914-му всі країни Антанти оголосили війну Османській імперії. 6 листопада 1492 року вважають однією з можливих дат, коли Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням.

Свята та пам’ятні дати 6 листопада

6 листопада в Україні – день вигнання нацистських окупантів із Києва.

У світі – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, Міжнародний день пам’яті тварин, які загинули від рук людини.

Сьогодні також: День саксофона, Всесвітній день без паперу, День орієнтування без компаса, День поінформованості про стрес (перша середа листопада).

6 листопада в історії

6 листопада 1492 року вважається однією з можливих дат, коли на Кубі Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням. Докладніше.

6 листопада 1914 року (за іншою версією – 5-го) Велика Британія та Франція оголосили війну Османській імперії. Докладніше.

6 листопада 1932 року в Німеччині відбулися останні демократичні вибори – перед захопленням влади Гітлером. Докладніше.

6 листопада 1943 року радянські війська вигнали нацистів із Києва. Докладніше.

6 листопада 1964 року в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. Його продукція відома будь-кому, хто пив чай ​​з червоних чашок з великими білими горошинами або ж наливав його з чайника, розписаного химерними квітами.

Завод у більшості своїй випускав чайні та кавові сервізи та столові набори. Але виробляли тут і “штучну” продукцію – сувенірну (на цінні подарунки різним високопосадовцям), а також – виставкову.

“Завод випускав мистецькі речі. Художниками там були випускники Одеського інституту. Саме їхні роботи були в одному-двох екземплярах. Такі вироби часто дарували на ювілеї: тематичні тарелі, кухлі пива, вони зараз у приватних колекціях”, – розповів у коментарі тернопільському виданню “20 хвилин” історик та краєзнавець Сергій Ткачов, який колекціонує вироби Тернопільського фарфорового заводу.

Одразу після створення заводу, тернопільська порцеляна була білою, але поступово через необхідність економити, стала сірою – здебільшого саме такою її й запам’ятали. Художники намагалися шукати вихід із ситуації та розмальовували вироби яскравими візерунками або вигадували цікаві ідеї для порцелянових фігурок.

“Фактично на заводі в той час працювали «самоучки», які придумували вироби та намагалися творити в тих, не простих умовах. Насправді — це дуже цікаво. Зараз фактично від заводу залишилася тільки будівля і пам’ять про неї, як наше минуле”, – поділився тернопільський історик і краєзнавець Володимир Ханас.

Підприємство остаточно зупинило роботу у 2006 році, хоча серйозні фінансові проблеми тут почалися ще наприкінці 1990-х.

6 листопада 1991 року в Україні призначили першого начальника Служби безпеки України. Структуру, яку тоді називали Служба національної безпеки, очолив Євген Марчук. Докладніше.

Церковне свято 6 листопада

6 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника. Святитель Павло отримав патріаршу катедру після смерті патріарха Константинопольського Олександра. У цей час імператора Констанція – прихильника єретиків аріан – не було в Константинополі. Коли він повернувся, то скликав собор, який оголосив Павла поваленим, імператор вигнав його зі столиці. Катедру віддали аріанину Євсевію Нікомідійському. Павло пішов у Рим, де знайшли собі притулок й інші православні єпископи, вигнані Євсевієм. Однак Євсевій займав катедру недовго – він помер. І після його смерті Павло повернувся до Константинополя. Проте імператор знову вигнав його, і святителю довелося повертатися до Риму. Але за Павла заступився римський імператор Констант – він написав своєму співправителю Констанцію лист, у якому вимагав впустити до Константинополя вигнанця. Це спрацювало – Павлу повернули патріарший престол. Але після смерті Константа під час перевороту Павла відправили на заслання до Вірменії. Там, у місті Кукуз, він прийняв мученицьку кончину. На літургію, яку звершував патріарх, увірвалися аріани та задушили його святительським омофором.

Народні прикмети

Якщо ворони зібралися в зграї, то піде сніг.

Якщо 6 листопада випав перший сніг, то зима буде сніжною й теплою.

Якщо цього дня тепло, то великих холодів узимку не буде.

Що не можна робити 6 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна пліткувати.

Не можна відмовляти в допомозі.