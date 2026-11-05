Харків’янин воював на боці РФ і потрапив у полон під Вовчанськом: СБУ

За матеріалами СБУ 15 років в’язниці отримав мешканець Харкова, який воював проти ЗСУ під Вовчанськом. Він був поранений та потрапив у полон влітку 2025 року, повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, після початку повномасштабної війни харків’янин переїхав із сім’єю до Росії, а звідти – до тимчасово окупованого Криму. У квітні 2025 року він вступив до збройних угруповань країни-агресора і був зарахований водієм-механіком до 82-го мотострілецького полку армії Росії.

“Після завершення нетривалого навчання на полігонах зрадник воював у Харківській області, де він переправився через річку Вовча та зайняв вогневу позицію, щоб закріпитися на місцевості. У червні 2025 року українські захисники відпрацювали ворожий окоп ударними дронами та взяли пораненого бойовика у полон”, – розповіли в СБУ.

Суд визнав його винними у держзраді та колабораційній діяльності та призначив 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мовна школа «Професіонал» у Харкові повідомила про загибель співзасновниці закладу Олександри Казаровицької (Колеснікової). Жінка влітку поїхала до Севастополя, аби допомогти батькам переїхати, проте її затримали.