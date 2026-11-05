Live
  • Чт 05.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.54
  • EUR 51.25

Харків’янин воював на боці РФ і потрапив у полон під Вовчанськом: СБУ

Події 20:31   05.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Харків’янин воював на боці РФ і потрапив у полон під Вовчанськом: СБУ

За матеріалами СБУ 15 років в’язниці отримав мешканець Харкова, який воював проти ЗСУ під Вовчанськом. Він був поранений та потрапив у полон влітку 2025 року, повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, після початку повномасштабної війни харків’янин переїхав із сім’єю до Росії, а звідти – до тимчасово окупованого Криму. У квітні 2025 року він вступив до збройних угруповань країни-агресора і був зарахований водієм-механіком до 82-го мотострілецького полку армії Росії.

“Після завершення нетривалого навчання на полігонах зрадник воював у Харківській області, де він переправився через річку Вовча та зайняв вогневу позицію, щоб закріпитися на місцевості. У червні 2025 року українські захисники відпрацювали ворожий окоп ударними дронами та взяли пораненого бойовика у полон”, – розповіли в СБУ.

Суд визнав його винними у держзраді та колабораційній діяльності та призначив 15 років позбавлення волі.

Читайте також: Дощ зі снігом та +7: прогноз погоди на 6 листопада у Харкові та області.

Нагадаємо, мовна школа «Професіонал» у Харкові повідомила про загибель співзасновниці закладу Олександри Казаровицької (Колеснікової). Жінка влітку поїхала до Севастополя, аби допомогти батькам переїхати, проте її затримали.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Підземну лікарню добудовують на Харківщині — Синєгубов
Підземну лікарню добудовують на Харківщині — Синєгубов
05.11.2026, 21:21
Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер
Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер
05.11.2026, 19:41
Брати участь у відновленні житла у Харкові запропонували французам – мерія
Брати участь у відновленні житла у Харкові запропонували французам – мерія
05.11.2026, 18:58
“У трусах кудись йти?”: власник акваклубу в Харкові про вимоги до укриттів
“У трусах кудись йти?”: власник акваклубу в Харкові про вимоги до укриттів
05.11.2026, 17:20
“Працюємо в повний нуль”: історія харківського клубу “Волна” на Жуковського
“Працюємо в повний нуль”: історія харківського клубу “Волна” на Жуковського
05.11.2026, 14:10
Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування
Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування
05.11.2026, 17:18

Новини за темою:

29.10.2026
Полонений окупант евакуював тіло загиблого українського воїна на Харківщині 📹
21.10.2026
Убивство полонених воїнів на Харківщині: чи допомогла апеляція окупанту
16.10.2026
Розстріл українських полонених на Харківщині: викрили ще п’ятьох окупантів
14.10.2026
Поліцейська з Куп’янська отримала 15 років: що виявило слідство
04.10.2026
СОУ проводять зачистки в районі фейкового “Вовчанського котла” – Коваленко


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’янин воював на боці РФ і потрапив у полон під Вовчанськом: СБУ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 20:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За матеріалами СБУ 15 років в’язниці отримав мешканець Харкова, який воював проти ЗСУ під Вовчанськом. Він був поранений та потрапив у полон влітку 2025 року.".