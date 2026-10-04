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СОУ проводять зачистки в районі фейкового “Вовчанського котла” – Коваленко

Фронт 11:03   04.10.2026
Оксана Горун
СОУ проводять зачистки в районі фейкового “Вовчанського котла” – Коваленко Ілюстрація: мапа DeepState

Воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що СОУ атакують у тих локаціях на Харківщині, які росіяни давно записали в “освобожденные”.

“Сили оборони України проводять зараз зачистки в районі Охрімівки, Волохівки, Бочкового. Як вони можуть тут діяти (якщо вірити у версію РФ про “Вовчанський котел” – Ред.)? А також російські окупанти скиглять, що Сили оборони України контратакують у районі Устинівки, Водяного, Широкого і, по факту, можуть вийти навіть на Артільне, яке може позбавити росіян подальших інфільтрацій в прикордонну смугу. Тобто, як це може відбуватися, якщо по факту там у них якесь оточення? Знову малюють якусь неправдиву мапу, яка не відповідає дійсності? Скоріше за все, так. І це черговий приклад того, як росіяни, намагаючись прорватися в нову область з пафосними заявами та планами щодо захоплення великих плацдармів та навіть оточення великих обласних центрів, захоплюють щось на кшталт 250-350 квадратних кілометрів – і на цьому все закінчується”, – зазначив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Коваленко зазначив, що у “Вовчанський котел” не вірять навіть багато російських “Z-військкорів” і моніторингових груп. На думку оглядача, наразі окупанти не можуть розширювати свої зони контролю та захоплювати суттєві нові території в Україні.

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Вони будуть намагатися це, безумовно, масштабувати, особливо якщо проведуть загальну мобілізацію. Але навіть зараз ми бачимо, що в них дійсно обмежений ресурс… У них відбуваються, м’яко кажучи, не найкращі по результативності якісь перформанси, якими можна тільки замальовувати ефемерні мапи успіхів, реальні навпаки – вони мають зовсім інший для окупантів вигляд”, – підсумував Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що СОУ атакують у прикордонні Харківської області".