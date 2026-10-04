Окупанти в Куп’янську-Вузловому: військових РФ упіймали на використанні ШІ

Фейкове відео з Куп’янська-Вузлового розповсюдило угруповання “Запад” ЗС РФ. Там два військових стоять на тлі місцевого вокзалу, але вокзал цілий, а насправді – суттєво зруйнований.

На штучність відео звернули увагу й українські, і російські джерела.

“Росіяни знову “захопили“ Куп’янськ — цього разу через ШІ. Окупантам так сильно потрібні “перемоги“, що угруповання “Запад“ згенерувало відео із “захопленням“ вокзалу в Куп’янську-Вузловому. Насправді вокзал серйозно пошкоджений. На фейковому ролику ворога будівля стоїть як нова, а окупанти буквально розмиваються в кадрі“, – прокоментував відео волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Фейкове відео російської ГВ “Запад”

Український блогер Денис Казанський, який стежить за ворожою пропагандою, зазначив: фейк російського командування викрили навіть “Z-блогери”. Зокрема, на підробку звернув увагу канал “Военный осведомитель”.

Раніше на опубліковані росіянами фейкові кадри як на доказ присутності ворога в районі вокзалу в Куп’янську-Вузловому посилався позивний “Мучний” – український десантник та популярний військовий блогер. Пізніше він визнав, що кадри не відповідають реальності, але назвав їх не згенерованими ШІ, а просто “старими”. При цьому наголосив, що в цьому секторі зараз – “сіра” зона.

“Наразі противник продовжує тиснути, а наших сил і засобів, судячи з обстановки, недостатньо для того, щоб повністю придушити цей наступальний натиск та стабілізувати лінію. Ситуація в Куп’янську-Вузловому залишається складною, і паралельно напруженою є обстановка безпосередньо в Куп’янську. Тому зараз важливо не сприймати старі кадри як підтвердження повного контролю русаків над вокзалом чи населеним пунктом. Водночас ігнорувати саму проблему не варто: якщо не вдасться стабілізувати ситуацію та зупинити подальше просування ворога, Куп’янськ-Вузловий може поступово відколотися від основної зони нашого контролю та перейти у ще більш нестабільний стан“, – написав “Мучний”.