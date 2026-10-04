Live
  • Нд 04.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Окупанти в Куп’янську-Вузловому: військових РФ упіймали на використанні ШІ

Фронт 07:50   04.10.2026
Оксана Горун
Окупанти в Куп’янську-Вузловому: військових РФ упіймали на використанні ШІ Скриншот і фото з дрона

Фейкове відео з Куп’янська-Вузлового розповсюдило угруповання “Запад” ЗС РФ. Там два військових стоять на тлі місцевого вокзалу, але вокзал цілий, а насправді – суттєво зруйнований.

На штучність відео звернули увагу й українські, і російські джерела.

“Росіяни знову захопили Куп’янськ — цього разу через ШІ. Окупантам так сильно потрібні перемоги, що угруповання Запад згенерувало відео із “захопленням вокзалу в Куп’янську-Вузловому. Насправді вокзал серйозно пошкоджений. На фейковому ролику ворога будівля стоїть як нова, а окупанти буквально розмиваються в кадрі, – прокоментував відео волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Фейкове відео російської ГВ “Запад”

Вокзал у Куп'янську-Вузловому жовтень 2026
Реальний стан вокзалу в Куп’янську-Вузловому зараз. Фото: Сергій Стерненко

Український блогер Денис Казанський, який стежить за ворожою пропагандою, зазначив: фейк російського командування викрили навіть “Z-блогери”. Зокрема, на підробку звернув увагу канал “Военный осведомитель”.

Скриншот

Раніше на опубліковані росіянами фейкові кадри як на доказ присутності ворога в районі вокзалу в Куп’янську-Вузловому посилався позивний “Мучний” – український десантник та популярний військовий блогер. Пізніше він визнав, що кадри не відповідають реальності, але назвав їх не згенерованими ШІ, а просто “старими”. При цьому наголосив, що в цьому секторі зараз – “сіра” зона.

Читайте також: ISW: РФ продовжує заявляти про оточення СОУ на Харківщині, блогери не вірять

Наразі противник продовжує тиснути, а наших сил і засобів, судячи з обстановки, недостатньо для того, щоб повністю придушити цей наступальний натиск та стабілізувати лінію. Ситуація в Куп’янську-Вузловому залишається складною, і паралельно напруженою є обстановка безпосередньо в Куп’янську. Тому зараз важливо не сприймати старі кадри як підтвердження повного контролю русаків над вокзалом чи населеним пунктом. Водночас ігнорувати саму проблему не варто: якщо не вдасться стабілізувати ситуацію та зупинити подальше просування ворога, Куп’янськ-Вузловий може поступово відколотися від основної зони нашого контролю та перейти у ще більш нестабільний стан“, – написав “Мучний”.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Окупанти в Куп’янську-Вузловому: військових РФ упіймали на використанні ШІ
Окупанти в Куп’янську-Вузловому: військових РФ упіймали на використанні ШІ
04.10.2026, 07:50
Сьогодні 4 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 жовтня 2026: яке свято та день в історії
04.10.2026, 06:00
Де зараз «гаряче» та проблемно на Харківщині, повідомив Трегубов (відео)
Де зараз «гаряче» та проблемно на Харківщині, повідомив Трегубов (відео)
03.10.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 4 жовтня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 4 жовтня: як минула ніч
04.10.2026, 07:18
Ворог бив по Харкову ввечері 3 жовтня (доповнено)
Ворог бив по Харкову ввечері 3 жовтня (доповнено)
03.10.2026, 21:28
Вночі – заморозки, вдень до +18: прогноз погоди на 4 жовтня на Харківщині
Вночі – заморозки, вдень до +18: прогноз погоди на 4 жовтня на Харківщині
03.10.2026, 20:00

Новини за темою:

04.10.2026
Новини Харкова – головне 4 жовтня: як минула ніч
03.10.2026
Ворог бив по Харкову ввечері 3 жовтня (доповнено)
03.10.2026
Собака впав у люк в Харкові: тварину врятували комунальники
03.10.2026
Влаштував нічний дебош біля будинку в Харкові: чоловіку вручили підозру
03.10.2026
Винесли собаку з будинку: перші хвилини після удару КАБів по Харкову (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Окупанти в Куп’янську-Вузловому: військових РФ упіймали на використанні ШІ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фейкове відео з Куп’янська-Вузлового розповсюдило угруповання “Запад” ЗС РФ. Там два військових стоять на тлі місцевого вокзалу, але вокзал цілий, а насправді – суттєво зруйнований".