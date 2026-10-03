ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять

Армія РФ продовжила наступальні операції на півночі Харківщини, але успіхів не має, повідомив Інститут вивчення війни (ISW). При цьому, російське Міноборони продовжує заявляти про нібито просування та оточення українських сил на північний схід від Харкова. Але ці дані заперечує навіть російський військовий блогер.

«2 жовтня Міністерство оборони РФ заявило, що Північне угруповання сил захопило Грачівку і Сердобине. Російський військовий блогер 2 жовтня заявив, що заявлене російське оточення на північний схід від Харкова «не існує у традиційному сенсі» і що російські війська не завершили оточення, всупереч заявам Міноборони РФ. Військовий блогер стверджував, що російські війська контролюють тільки північну зону у Вільхуватці, тоді як решта населеного пункту є «сірою зоною», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, минулої доби ворог атакував на Харківщині 16 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.