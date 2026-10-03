Live
  • Сб 03.10.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять

Фронт 11:42   03.10.2026
Вікторія Яковенко
ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять Мапа: ISW

Армія РФ продовжила наступальні операції на півночі Харківщини, але успіхів не має, повідомив Інститут вивчення війни (ISW). При цьому, російське Міноборони продовжує заявляти про нібито просування та оточення українських сил на північний схід від Харкова. Але ці дані заперечує навіть російський військовий блогер.

«2 жовтня Міністерство оборони РФ заявило, що Північне угруповання сил  захопило Грачівку і Сердобине. Російський військовий блогер 2 жовтня заявив, що заявлене російське оточення на північний схід від Харкова «не існує у традиційному сенсі» і що російські війська не завершили оточення, всупереч заявам Міноборони РФ. Військовий блогер стверджував, що російські війська контролюють тільки північну зону у Вільхуватці, тоді як решта населеного пункту є «сірою зоною», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, минулої доби ворог атакував на Харківщині 16 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

Читайте також: 49 постраждалих, п’ятеро загиблих: чим атакувала РФ Харківщину за добу

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять
ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять
03.10.2026, 11:42
49 постраждалих, п’ятеро загиблих: чим атакувала РФ Харківщину за добу
49 постраждалих, п’ятеро загиблих: чим атакувала РФ Харківщину за добу
03.10.2026, 09:03
Сьогодні 3 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 жовтня 2026: яке свято та день в історії
03.10.2026, 06:00
Новини Харкова — головне за 3 жовтня: 16 атак на фронті, серія ударів по Ізюму
Новини Харкова — головне за 3 жовтня: 16 атак на фронті, серія ударів по Ізюму
03.10.2026, 11:11
Винесли собаку з будинку: перші хвилини після удару КАБів по Харкову (відео)
Винесли собаку з будинку: перші хвилини після удару КАБів по Харкову (відео)
03.10.2026, 07:03
Вранці 3 жовтня Ізюм пережив серію ударів БпЛА: є постраждалі
Вранці 3 жовтня Ізюм пережив серію ударів БпЛА: є постраждалі
03.10.2026, 10:00

Новини за темою:

03.10.2026
49 постраждалих, п’ятеро загиблих: чим атакувала РФ Харківщину за добу
03.10.2026
Ворог атакував на Харківщині 16 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ
02.10.2026
Вбитого пенсіонера знайшли у лісі на Харківщині: підозрюють двох чоловіків
02.10.2026
Удари по авто та трактору: дві людини загинули на Харківщині (доповнено)
02.10.2026
Серед головних цілей Харків: NYT про перехоплений план РФ знеструмити Україну


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW: РФ продовжує заявляти про «оточення СОУ» на Харківщині, блогери не вірять», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 11:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжила наступальні операції на півночі Харківщини, але успіхів не має, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".