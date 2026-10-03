ISW: РФ продолжает заявлять об окружении СОУ на Харьковщине, блогеры не верят
Армия РФ продолжила наступательные операции на севере Харьковщины, но успехов не имеет, сообщил Институт изучения войны (ISW). При этом российское Минобороны продолжает заявлять о якобы продвижении и окружении украинских сил к северо-востоку от Харькова. Но эти данные отрицает даже российский военный блоггер.
«2 октября Министерство обороны РФ заявило, что Северная группировка сил захватила Грачевку и Сердобино. Российский военный блогер 2 октября заявил, что заявленное российское окружение к северо-востоку от Харькова «не существует в традиционном смысле» и что российские войска не завершили окружение, вопреки заявлениям Минобороны РФ. Военный блогер утверждал, что российские войска контролируют только северную зону в Ольховатке, тогда как остальная часть в населенном пункте являются «серой зоной», — пишут аналитики.
Напомним, за прошедшие сутки враг атаковал на Харьковщине 16 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.