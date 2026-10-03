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ISW: РФ продолжает заявлять об окружении СОУ на Харьковщине, блогеры не верят

Фронт 11:42   03.10.2026
Виктория Яковенко
ISW: РФ продолжает заявлять об окружении СОУ на Харьковщине, блогеры не верят Карта: ISW

Армия РФ продолжила наступательные операции на севере Харьковщины, но успехов не имеет, сообщил Институт изучения войны (ISW). При этом российское Минобороны продолжает заявлять о якобы продвижении и окружении украинских сил к северо-востоку от Харькова. Но эти данные отрицает даже российский военный блоггер.

«2 октября Министерство обороны РФ заявило, что Северная группировка сил захватила Грачевку и Сердобино. Российский военный блогер 2 октября заявил, что заявленное российское окружение к северо-востоку от Харькова «не существует в традиционном смысле» и что российские войска не завершили окружение, вопреки заявлениям Минобороны РФ. Военный блогер утверждал, что российские войска контролируют только северную зону в Ольховатке, тогда как остальная часть в населенном пункте являются «серой зоной», — пишут аналитики.

Напомним, за прошедшие сутки враг атаковал на Харьковщине 16 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

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Автор: Виктория Яковенко

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03.10.2026, 11:42

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 11:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжила наступательные операции на севере Харьковщины, но успехов не имеет, сообщил Институт изучения войны (ISW).".