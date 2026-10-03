Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)

Накануне, 2 октября, враг атаковал Харьков КАБами. Первые минуты после атаки показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Мы оказывали помощь пострадавшим и эвакуировали людей из опасных мест. Среди спасенных — испуганная собака, которую мы вынесли из дома и передали владельцам», — рассказали копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, КАБами по Харькову ударили россияне днем ​​2 октября. «Прилеты» были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погибли два человека. Около 50 жилых домов были повреждены или разрушены, сообщал мэр Игорь Терехов. По последним данным, пострадал 31 человек, среди них – двое детей.