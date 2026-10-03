Live
  • Сб 03.10.2026
  • Харьков  +5°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)

Репортаж 07:03   03.10.2026
Виктория Яковенко
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Накануне, 2 октября, враг атаковал Харьков КАБами. Первые минуты после атаки показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Мы оказывали помощь пострадавшим и эвакуировали людей из опасных мест. Среди спасенных — испуганная собака, которую мы вынесли из дома и передали владельцам», — рассказали копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, КАБами по Харькову ударили россияне днем ​​2 октября. «Прилеты» были по частному сектору в Слободском и Немышлянском районах. В Немышлянском бомба полностью разрушила частный дом, погибли два человека. Около 50 жилых домов были повреждены или разрушены, сообщал мэр Игорь Терехов. По последним данным, пострадал 31 человек, среди них – двое детей.

Читайте также: На Харьковщине автомобиль насмерть сбил на «зебре» 10-летнюю девочку

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
02.10.2026, 19:33
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
02.10.2026, 23:00
Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября
Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября
02.10.2026, 20:41
Основателя сети «Класс» Лобановского похоронили на Аллее почетных граждан
Основателя сети «Класс» Лобановского похоронили на Аллее почетных граждан
02.10.2026, 20:09
Выезжают ли люди из Харькова и паникуют ли горожане — Терехов
Выезжают ли люди из Харькова и паникуют ли горожане — Терехов
02.10.2026, 12:18
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
03.10.2026, 07:03

Новости по теме:

03.10.2026
Новости Харькова — главное за 3 октября: как прошла ночь
02.10.2026
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября
02.10.2026
Удары КАБами по Харькову: появились первые кадры разрушений
02.10.2026
По Харькову ударил БпЛА: горит авто
02.10.2026
Права «под ключ»: экс-правоохранитель в Харькове требовал 15 тысяч – следствие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)», то посмотрите больше в разделе Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 07:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 2 октября, враг атаковал Харьков КАБами. Первые минуты после атаки показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".