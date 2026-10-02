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Сегодня 2 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   02.10.2026
Оксана Горун
Сегодня 2 октября 2026: какой праздник и день в истории

2 октября 1187 года армия Салах ад-Дина захватила Иерусалим. В 1470-м английский король Эдуард IV был вынужден бежать из своей страны. В 1906-м родился писатель Иван Багряный. В 1939-м во время захвата нацистами Польши капитулировала военно-морская база Хель. В 1990-м в Украине началась студенческая «Революция на граните». В 2018-м произошло убийство Джамаля Хашогги – оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии, в причастности к этому преступлению мировые разведки подозревают наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Праздники и памятные даты 2 октября

2 октября в мире – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом и Международный день ненасилия.

Первая пятница октября – Всемирный день улыбки.

Также сегодня: Всемирный день игры, День уролога, Международный день социального педагога, Всемирный день сельскохозяйственных животных, День рождения электронной почты, День аудиофила.

Видео создано с использованием ИИ

2 октября в истории

2 октября 1187 года мусульманская армия во главе с Салах ад-Дином (Саладином) захватила Иерусалим. Подробнее.

2 октября 1470 года английский король Эдуард IV был вынужден бежать из своей страны. Он отплыл из Англии во Фландрию (территорию на материке, которая в то время принадлежала Бургундскому герцогству). Это происходило во времена Войны Алой и Белой розы. Причиной побега стало наступление мятежников, которых возглавил бывший близкий соратник и родственник Эдуарда Ричард Невилл, граф Уорик. Невилл был одним из тех, кто привел первого короля Йорка Эдуарда IV к власти, захватив престол короля из династии Ланкастеров Генриха VI. За это граф Уорик получил прозвище «Делатель королей». Однако со временем отношения молодого монарха и его главного «лоббиста» начали ухудшаться. Уорик все больше стремился влиять на политику короля, тогда как Эдуард IV все больше желал действовать самостоятельно.

Король Англии Эдуард IV
Король Эдуард IV. Работа Лукаса Хоренбаута. Сканировано из издания: Hearn, Karen, ed. Dynasties: Painting in Tudor and Jacobean England, 1530-1630. New York: Rizzoli, 1995. ISBN 0-8478-1940-X. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=624719

Поэтому «Делатель королей» прибег к ряду интриг. В частности, заключил политический союз с бывшими противниками: выдал младшую дочь Анну замуж за единственного сына Генриха VI – Эдуарда Вестминстерского. Уорик перешел на сторону Ланкастеров и начал добиваться восстановления Генриха на престоле. В моменте Эдуард IV потерял поддержку части знати и оказался под угрозой свержения. Поэтому был вынужден бежать из Англии. Вместе с ним страну покинул младший брат – Ричард, герцог Глостерский. В Бургундии при поддержке своей сестры Маргариты и ее мужа, герцога Бургундского Карла Смелого, братья-Йорки сформировали войско и вернулись в Англию. Уорик во время отсутствия Эдуарда вернул на престол Генриха VI, но уже через год для мятежного графа и его новых протеже все было окончено.

«Эдуард IV вернул себе трон в 1471 году, выиграв решающие сражения при Барнете и Тьюксбери, где сначала погиб Уорик, а затем сын Генриха, Эдуард», – пишет сайт королевской семьи Великобритании The Royal Family.

2 октября 1906 года родился украинский писатель Иван Багряный (настоящее имя Иван Лозовягин). Подробнее.

2 октября 1939 года капитулировала польская военно-морская база Хель. Ее гарнизон сопротивлялся нацистскому нашествию с 9 сентября. Подробнее.

2 октября 1990 года в Украине началась «Революция на граните». Подробнее.

2 октября 2018 года произошло убийство Джамаля Хашогги – оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии. Внимание всего мира к этой трагедии привлек тот факт, что убили Хашогги прямо в консульстве его страны в турецком Стамбуле — агенты правительства. Подробнее.

Джамаль Хашогги - убитый журналист
Джамаль Хашогги. Фото: POMED

Церковный праздник

2 октября чтят память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Подробнее.

Народные приметы

Если 2 октября пошел дождь, то через неделю жди заморозков.

Если погода хорошая – осень будет теплой и длинной.

Если в лесу много грибов, то предстоящее лето будет дождливым.

Что нельзя делать 2 октября

Не рекомендуется переезжать на новое место и отправляться в дальний путь.

Нельзя пускать в дом чужих и принимать подарки от незнакомцев.

Нельзя брать с собой большую сумму денег, потому что их можно потерять.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября 1187 года армия Салах ад-Дина захватила Иерусалим. В 1470-м английский король Эдуард IV был вынужден бежать из своей страны".