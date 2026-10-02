Сегодня 2 октября 2026: какой праздник и день в истории

2 октября 1187 года армия Салах ад-Дина захватила Иерусалим. В 1470-м английский король Эдуард IV был вынужден бежать из своей страны. В 1906-м родился писатель Иван Багряный. В 1939-м во время захвата нацистами Польши капитулировала военно-морская база Хель. В 1990-м в Украине началась студенческая «Революция на граните». В 2018-м произошло убийство Джамаля Хашогги – оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии, в причастности к этому преступлению мировые разведки подозревают наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Праздники и памятные даты 2 октября

2 октября в мире – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом и Международный день ненасилия.

Первая пятница октября – Всемирный день улыбки.

Также сегодня: Всемирный день игры, День уролога, Международный день социального педагога, Всемирный день сельскохозяйственных животных, День рождения электронной почты, День аудиофила.

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2 октября в истории

2 октября 1187 года мусульманская армия во главе с Салах ад-Дином (Саладином) захватила Иерусалим. Подробнее.

2 октября 1470 года английский король Эдуард IV был вынужден бежать из своей страны. Он отплыл из Англии во Фландрию (территорию на материке, которая в то время принадлежала Бургундскому герцогству). Это происходило во времена Войны Алой и Белой розы. Причиной побега стало наступление мятежников, которых возглавил бывший близкий соратник и родственник Эдуарда Ричард Невилл, граф Уорик. Невилл был одним из тех, кто привел первого короля Йорка Эдуарда IV к власти, захватив престол короля из династии Ланкастеров Генриха VI. За это граф Уорик получил прозвище «Делатель королей». Однако со временем отношения молодого монарха и его главного «лоббиста» начали ухудшаться. Уорик все больше стремился влиять на политику короля, тогда как Эдуард IV все больше желал действовать самостоятельно.

Поэтому «Делатель королей» прибег к ряду интриг. В частности, заключил политический союз с бывшими противниками: выдал младшую дочь Анну замуж за единственного сына Генриха VI – Эдуарда Вестминстерского. Уорик перешел на сторону Ланкастеров и начал добиваться восстановления Генриха на престоле. В моменте Эдуард IV потерял поддержку части знати и оказался под угрозой свержения. Поэтому был вынужден бежать из Англии. Вместе с ним страну покинул младший брат – Ричард, герцог Глостерский. В Бургундии при поддержке своей сестры Маргариты и ее мужа, герцога Бургундского Карла Смелого, братья-Йорки сформировали войско и вернулись в Англию. Уорик во время отсутствия Эдуарда вернул на престол Генриха VI, но уже через год для мятежного графа и его новых протеже все было окончено.

«Эдуард IV вернул себе трон в 1471 году, выиграв решающие сражения при Барнете и Тьюксбери, где сначала погиб Уорик, а затем сын Генриха, Эдуард», – пишет сайт королевской семьи Великобритании The Royal Family.

2 октября 1906 года родился украинский писатель Иван Багряный (настоящее имя Иван Лозовягин). Подробнее.

2 октября 1939 года капитулировала польская военно-морская база Хель. Ее гарнизон сопротивлялся нацистскому нашествию с 9 сентября. Подробнее.

2 октября 1990 года в Украине началась «Революция на граните». Подробнее.

2 октября 2018 года произошло убийство Джамаля Хашогги – оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии. Внимание всего мира к этой трагедии привлек тот факт, что убили Хашогги прямо в консульстве его страны в турецком Стамбуле — агенты правительства. Подробнее.

Церковный праздник

2 октября чтят память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Подробнее.

Народные приметы

Если 2 октября пошел дождь, то через неделю жди заморозков.

Если погода хорошая – осень будет теплой и длинной.

Если в лесу много грибов, то предстоящее лето будет дождливым.

Что нельзя делать 2 октября

Не рекомендуется переезжать на новое место и отправляться в дальний путь.

Нельзя пускать в дом чужих и принимать подарки от незнакомцев.

Нельзя брать с собой большую сумму денег, потому что их можно потерять.