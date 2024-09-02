Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории

2 сентября 1192 года Ричард Львиное Сердце заключил мирное соглашение с Салах ад-Дином (Саладином), чем завершился Третий крестовый поход. В 1666-м произошел Большой лондонский пожар. В 1870-м после решающей битвы Франко-прусской войны капитулировала французская армия, в плену оказался Наполеон ІІІ. В 1945-м капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. В 1990-м на территории Молдавской СССР провозгласили так называемую «Приднестровскую Молдавскую Республику». В 1996 году в Украине стартовала денежная реформа – в оборот ввели гривну.

Праздники и памятные даты 2 сентября

2 сентября в Украине – День нотариата, День города Одесса.

В мире — память об окончании Второй мировой войны.

Также отмечают: Всемирный день кокоса.

2 сентября в истории

2 сентября 1192 года английский король Ричард I Львиное Сердце заключил мирное соглашение с мусульманским правителем Салах ад-Дином (Саладином – как его называли в Европе) в Яффе.

Яффское соглашение завершило Третий крестовый поход. Сейчас этот поход назвали бы самым «звездным», ведь в одном войске собрались сразу короли Англии и Франции, а также австрийский герцог. Влиятельные правители тогдашней Европы на годы покинули собственные страны, чтобы стать крестоносцами и воевать с мусульманами за Иерусалим. Завоевать город участникам этого похода не удалось. Король Франции Филипп II Август и герцог Австрии Леопольд удовлетворились захватом Акры. После двухлетней осады город удалось взять – и монархи решили, что «для отчетности» этого достаточно — пора возвращаться в свои страны, чтобы не потерять власть. Но английский король Ричард был гораздо более упорным. Он остался в Палестине и стал единственным коронованным руководителем крестового похода. Кроме боевых действий, он вел активную переписку с самым успешным полководцем тогдашнего Востока — Салах ад-Дином. По данным историков, во время этой переписки непримиримые религиозные противники прониклись большим взаимоуважением. Они приводили друг другу аргументы в пользу каждой из религий, дискутировали о том, кто (христиане или мусульмане) имеет больше прав на Иерусалим и т.д. Конечно, философская дискуссия не могла стать достаточным условием для подписания мира, были и боевые действия. В частности, в сентябре 1191 Ричард победил войско Салах ад-Дина в битве при Арзуфе и смог захватить Яффу. Но его дальнейшие попытки похода на Иерусалим провалились, пришлось отступать. Когда Ричард решил возвращаться домой, Салах ад-Дин отбил Яффу, так что англичанину пришлось вернуться – и выбить мусульман. В результате мирный договор во многом отразил ход боевых действий: он был неприятен для обеих сторон. Главное, чего достиг Ричард Львиное Сердце – мусульмане гарантировали свободный доступ невооруженным христианским паломникам и торговцам в Иерусалим, а также – трехлетнее перемирие между двумя армиями. Кроме того, крестоносцы закрепили за собой ряд территорий (от Тира до Яффы), но «простились» с Иерусалимским королевством – его территорию вернуть не удалось. После подписания этого непростого мира Ричард покинул Святую Землю, однако совсем не скоро вернулся в Англию (но это отдельная тема).

2 сентября 1666 года вспыхнул Большой лондонский пожар.

Его не могли потушить в течение трех дней. За это время огонь разрушил более 13 тысяч построек, в том числе 90 церквей (включая собор Святого Павла). Точное количество погибших неизвестно. Самой распространенной версией причин пожара на тот момент стали «происки врага» — считали, что столицу Англии умышленно подожгли «либо голландцы, или французы» — обе страны были врагами Англии в войне, которая как раз шла в это время. Впрочем, никаких доказательств этой гипотезы нет. Потушить огонь удалось гарнизону Тауэра – военные, взорвав большое количество пороха, создали противопожарные разрывы между домами города и предупредили распространение огня дальше на восток. По данным историков, бездомными из-за этого пожара стали 70 тысяч лондонцев – большинство населения города. Король Карл II призвал людей выехать с пожарища и устроиться на другом месте, ведь опасался массовых беспорядков. Лондон впоследствии реконструировали, пытаясь воспроизвести таким, каким он был до пожара. Интересный факт: считают, что Большой лондонский пожар прекратил в столице Англии последнюю масштабную эпидемию чумы, свирепствовавшую с 1665 года.

2 сентября 1870 года французская армия капитулировала после поражения в битве близ города Седан, а император Наполеон ІІІ попал в плен. Сама битва состоялась накануне – 1 сентября – и стала решающей (хотя и не последней) во Франко-прусской войне. После перелома в битве, французские войска отступили за стены города Седан, однако прусская артиллерия делала оборону почти невозможной. Так что французы вывесили белый флаг. Прусская армия выставила условия: капитулировать и согласиться на аннексию Пруссией Эльзаса и Лотарингии. И на эти условия Наполеон III согласился. 82 тысячи французских солдат во главе со своим императором оказались в плену. Во Франции же, потеряв императора, восстановили республику и созвали правительство национальной обороны. Страна еще пыталась сопротивляться, однако прусская армия при поддержке других германских государств захватила Париж 28 января 1871 года. Для Франции поражение в войне привело к потере ряда земель и государственного кризису. Пруссия же объединила разрозненные государства в Германскую империю, рейхсканцлером которой стал идеолог войны с Францией – Отто фон Бисмарк.

2 сентября 1945 года капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Акт капитуляции подписали на борту американского линкора «Миссури».

Подписи под ним поставили представители США, Республики Китай, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.

Несмотря на капитуляцию главного японского союзника – нацистской Германии, империя продолжала войну в течение всего лета 1945 года. И возможность сопротивления японской армии, очевидно, не иссякла бы еще в течение длительного времени. Но ситуацию кардинально изменило появление в США нового страшного оружия. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима. 9 августа ударили по Нагасаки. Одновременно СССР нарушил Японо-советский пакт о нейтралитете, объявил Японии войну и напал на Маньчжурское государство. В ночь на 10 августа в Японии состоялось заседание Высшего военного совета. Даже после двух ядерных бомбардировок голоса «за» и «против» капитуляции разделились поровну. Так что в ситуацию вмешался император Хирохито. Он высказался за капитуляцию, и 10 августа Япония передала союзникам соответствующее предложение. Условия, которые выставили японцы – сохранить императора номинальным главой государства, а также – не подвергать в дальнейшем суду членов императорской семьи. Уже 14 августа император записал заявление о капитуляции для японского народа. Ее распространили на радио. В частности, Хирохито сказал, что «в распоряжении противника находится новое ужасное оружие, способное унести много невинных жизней и нанести неизмеримый материальный ущерб. Если мы продолжим драться, это не только приведет к коллапсу и уничтожению японской нации, но и полному исчезновению человеческой цивилизации». Отдельные подразделения японских войск на отдаленных островных локациях, не зная о капитуляции государства, еще долгое время отказывались сложить оружие. Мирный договор с Японией подписали 28 апреля 1952 года – все союзники, кроме СССР.

2 сентября 1990 года в Тирасполе провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику. Подробнее.

2 сентября 1996 года в Украине началась практическая реализация денежной реформы. В обращение ввели гривну. Она заменила купоно-карбованцы, которые на тот момент девальвировали настолько, что обмен на гривны проводили по курсу 1 грн = 100 000 карбованцев. В течение 15 дней — со 2 по 16 сентября 1996 года в обращении одновременно были две валюты. Карбованцы изымали постепенно. А после 16 сентября все виды платежей в карбованцах прекратили.

Церковный праздник 2 сентября

Почитают память Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Родители Маманта были знатными и благочестивыми людьми. Они открыто исповедовали христианство, за что язычники бросили их в тюрьму. Там, в неволе, Руфина и родила сына. Через некоторое время Феодота и Руфину казнили, Маманта же взяла на воспитание благочестивая вдова. Парень еще в юности обращал к Христу сверстников. За это его пытали и приговорили к утоплению в море. Но ангел спас парня и привел на гору вблизи города Кесарии. Здесь Мамант устроил себе келью, где жил и молился среди диких зверей. Те не трогали его. Впрочем, слава затворника росла, и его снова арестовали. Вместе с ним в темнице находились 40 заключенных, которые умирали от голода. По молитве святого в окно влетел голубь и принес всем еду. Ночью же дверь темницы сама открылась — и заключенные вышли на свободу. Но Мамант не пошел с ними. Он желал отдать жизнь за Христа, поэтому остался ждать своей судьбы. Его вывели на арену и спустили на святого диких зверей. Они же стали ластиться к нему. Тогда один из языческих жрецов поразил мученика трезубцем.

Народные приметы

Ливень 2 сентября — к погожей осени.

Если нет ветра, то тепло будет еще держаться, если дует холодный ветер, то будут дожди.

Если небо на западе красное – скоро будут заморозки.

Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя ходить на рынок.

Нельзя надевать яркую одежду.

Нельзя оскорблять и ругать животных.