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Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   02.09.2024
Оксана Горун
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории

2 сентября 1192 года Ричард Львиное Сердце заключил мирное соглашение с Салах ад-Дином (Саладином), чем завершился Третий крестовый поход. В 1666-м произошел Большой лондонский пожар. В 1870-м после решающей битвы Франко-прусской войны капитулировала французская армия, в плену оказался Наполеон ІІІ. В 1945-м капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. В 1990-м на территории Молдавской СССР провозгласили так называемую «Приднестровскую Молдавскую Республику». В 1996 году в Украине стартовала денежная реформа – в оборот ввели гривну.

Праздники и памятные даты 2 сентября

2 сентября в Украине – День нотариата, День города Одесса.

В мире — память об окончании Второй мировой войны.

Также отмечают: Всемирный день кокоса.

2 сентября в истории

2 сентября 1192 года английский король Ричард I Львиное Сердце заключил мирное соглашение с мусульманским правителем Салах ад-Дином (Саладином – как его называли в Европе) в Яффе.

Иллюстрация: Britannika

Яффское соглашение завершило Третий крестовый поход. Сейчас этот поход назвали бы самым «звездным», ведь в одном войске собрались сразу короли Англии и Франции, а также австрийский герцог. Влиятельные правители тогдашней Европы на годы покинули собственные страны, чтобы стать крестоносцами и воевать с мусульманами за Иерусалим. Завоевать город участникам этого похода не удалось. Король Франции Филипп II Август и герцог Австрии Леопольд удовлетворились захватом Акры. После двухлетней осады город удалось взять – и монархи решили, что «для отчетности» этого достаточно — пора возвращаться в свои страны, чтобы не потерять власть. Но английский король Ричард был гораздо более упорным. Он остался в Палестине и стал единственным коронованным руководителем крестового похода. Кроме боевых действий, он вел активную переписку с самым успешным полководцем тогдашнего Востока — Салах ад-Дином. По данным историков, во время этой переписки непримиримые религиозные противники прониклись большим взаимоуважением. Они приводили друг другу аргументы в пользу каждой из религий, дискутировали о том, кто (христиане или мусульмане) имеет больше прав на Иерусалим и т.д. Конечно, философская дискуссия не могла стать достаточным условием для подписания мира, были и боевые действия. В частности, в сентябре 1191 Ричард победил войско Салах ад-Дина в битве при Арзуфе и смог захватить Яффу. Но его дальнейшие попытки похода на Иерусалим провалились, пришлось отступать. Когда Ричард решил возвращаться домой, Салах ад-Дин отбил Яффу, так что англичанину пришлось вернуться – и выбить мусульман. В результате мирный договор во многом отразил ход боевых действий: он был неприятен для обеих сторон. Главное, чего достиг Ричард Львиное Сердце – мусульмане гарантировали свободный доступ невооруженным христианским паломникам и торговцам в Иерусалим, а также – трехлетнее перемирие между двумя армиями. Кроме того, крестоносцы закрепили за собой ряд территорий (от Тира до Яффы), но «простились» с Иерусалимским королевством – его территорию вернуть не удалось. После подписания этого непростого мира Ричард покинул Святую Землю, однако совсем не скоро вернулся в Англию (но это отдельная тема).

2 сентября 1666 года вспыхнул Большой лондонский пожар.

Большой лондонский пожар
Иллюстрация: museumoflondonprints.com

Его не могли потушить в течение трех дней. За это время огонь разрушил более 13 тысяч построек, в том числе 90 церквей (включая собор Святого Павла). Точное количество погибших неизвестно. Самой распространенной версией причин пожара на тот момент стали «происки врага» — считали, что столицу Англии умышленно подожгли «либо голландцы, или французы» — обе страны были врагами Англии в войне, которая как раз шла в это время. Впрочем, никаких доказательств этой гипотезы нет. Потушить огонь удалось гарнизону Тауэра – военные, взорвав большое количество пороха, создали противопожарные разрывы между домами города и предупредили распространение огня дальше на восток. По данным историков, бездомными из-за этого пожара стали 70 тысяч лондонцев – большинство населения города. Король Карл II призвал людей выехать с пожарища и устроиться на другом месте, ведь опасался массовых беспорядков. Лондон впоследствии реконструировали, пытаясь воспроизвести таким, каким он был до пожара. Интересный факт: считают, что Большой лондонский пожар прекратил в столице Англии последнюю масштабную эпидемию чумы, свирепствовавшую с 1665 года.

2 сентября 1870 года французская армия капитулировала после поражения в битве близ города Седан, а император Наполеон ІІІ попал в плен. Сама битва состоялась накануне – 1 сентября – и стала решающей (хотя и не последней) во Франко-прусской войне. После перелома в битве, французские войска отступили за стены города Седан, однако прусская артиллерия делала оборону почти невозможной. Так что французы вывесили белый флаг. Прусская армия выставила условия: капитулировать и согласиться на аннексию Пруссией Эльзаса и Лотарингии. И на эти условия Наполеон III согласился. 82 тысячи французских солдат во главе со своим императором оказались в плену. Во Франции же, потеряв императора, восстановили республику и созвали правительство национальной обороны. Страна еще пыталась сопротивляться, однако прусская армия при поддержке других германских государств захватила Париж 28 января 1871 года. Для Франции поражение в войне привело к потере ряда земель и государственного кризису. Пруссия же объединила разрозненные государства в Германскую империю, рейхсканцлером которой стал идеолог войны с Францией – Отто фон Бисмарк.

2 сентября 1945 года капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Акт капитуляции подписали на борту американского линкора «Миссури».

Капитуляция Японии во Второй мировой войне
Фото: Cross W G (Sub Lt), Royal Navy

Подписи под ним поставили представители США, Республики Китай, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.

Несмотря на капитуляцию главного японского союзника – нацистской Германии, империя продолжала войну в течение всего лета 1945 года. И возможность сопротивления японской армии, очевидно, не иссякла бы еще в течение длительного времени. Но ситуацию кардинально изменило появление в США нового страшного оружия. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима.  9 августа ударили по Нагасаки. Одновременно СССР нарушил Японо-советский пакт о нейтралитете, объявил Японии войну и напал на Маньчжурское государство. В ночь на 10 августа в Японии состоялось заседание Высшего военного совета. Даже после двух ядерных бомбардировок голоса «за» и «против» капитуляции разделились поровну. Так что в ситуацию вмешался император Хирохито. Он высказался за капитуляцию, и 10 августа Япония передала союзникам соответствующее предложение. Условия, которые выставили японцы – сохранить императора номинальным главой государства, а также – не подвергать в дальнейшем суду членов императорской семьи. Уже 14 августа император записал заявление о капитуляции для японского народа. Ее распространили на радио. В частности, Хирохито сказал, что «в распоряжении противника находится новое ужасное оружие, способное унести много невинных жизней и нанести неизмеримый материальный ущерб. Если мы продолжим драться, это не только приведет к коллапсу и уничтожению японской нации, но и полному исчезновению человеческой цивилизации». Отдельные подразделения японских войск на отдаленных островных локациях, не зная о капитуляции государства, еще долгое время отказывались сложить оружие. Мирный договор с Японией подписали 28 апреля 1952 года – все союзники, кроме СССР.

2 сентября 1990 года в Тирасполе провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику. Подробнее.

2 сентября 1996 года в Украине началась практическая реализация денежной реформы. В обращение ввели гривну. Она заменила купоно-карбованцы, которые на тот момент девальвировали настолько, что обмен на гривны проводили по курсу 1 грн = 100 000 карбованцев. В течение 15 дней — со 2 по 16 сентября 1996 года в обращении одновременно были две валюты. Карбованцы изымали постепенно. А после 16 сентября все виды платежей в карбованцах прекратили.

Церковный праздник 2 сентября

Почитают память Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Родители Маманта были знатными и благочестивыми людьми. Они открыто исповедовали христианство, за что язычники бросили их в тюрьму. Там, в неволе, Руфина и родила сына. Через некоторое время Феодота и Руфину казнили, Маманта же взяла на воспитание благочестивая вдова. Парень еще в юности обращал к Христу сверстников. За это его пытали и приговорили к утоплению в море. Но ангел спас парня и привел на гору вблизи города Кесарии. Здесь Мамант устроил себе келью, где жил и молился среди диких зверей. Те не трогали его. Впрочем, слава затворника росла, и его снова арестовали. Вместе с ним в темнице находились 40 заключенных, которые умирали от голода. По молитве святого в окно влетел голубь и принес всем еду. Ночью же дверь темницы сама открылась — и заключенные вышли на свободу. Но Мамант не пошел с ними. Он желал отдать жизнь за Христа, поэтому остался ждать своей судьбы. Его вывели на арену и спустили на святого диких зверей. Они же стали ластиться к нему. Тогда один из языческих жрецов поразил мученика трезубцем.

Народные приметы

Ливень 2 сентября — к погожей осени.

Если нет ветра, то тепло будет еще держаться, если дует холодный ветер, то будут дожди.

Если небо на западе красное – скоро будут заморозки.

Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя ходить на рынок.

Нельзя надевать яркую одежду.

Нельзя оскорблять и ругать животных.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 сентября 1192 года Ричард Львиное Сердце заключил мирное соглашение с Салах ад-Дином (Саладином), чем завершился Третий крестовый поход. В 1666-м произошел Большой лондонский пожар".