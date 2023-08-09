Сегодня 9 августа: какой праздник и день в истории

9 августа 1803 года Роберт Фултон впервые продемонстрировал свой пароход. В 1815-м Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены. В 1938-м родился второй Президент Украины Леонид Кучма. В 1942-м в Киеве состоялся мифологизированный «Матч смерти». А в 1945-м американцы сбросили ядерную бомбу на японский город Нагасаки.

Праздники и памятные даты 9 августа

9 августа под эгидой ООН проходит Международный день коренных народов мира.

9 августа в истории

9 августа 1803 года американский изобретатель Роберт Фултон впервые продемонстрировал свой пароход.

Живя во Франции, с 1797 года Фултон экспериментировал с торпедами. А в 1800-м представил Наполеону практическую модель подводной лодки – «Наутилус». И в том же году по просьбе посла США Роберта Ливингстона Фултон начал экспериментировать с паровыми двигателями. Свое изобретение он продемонстрировал на реке Сена. Первый пароход был длиной 20 метров и шириной 2,4 м. Он достиг скорости три узла против течения. Испытание было удачным, но пароход не впечатлил французскую публику. Фултон переехал в США. Он заказал более мощный паровой двигатель у фирм Болтона и Уатта. В 1807 году он построил корабль с гребным колесом «Клермонт». Пароход в дальнейшем совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка в Олбани. В 1809 году Фултон запатентовал свое изобретение.

9 августа 1815 года Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены. Бывший император покинул Европу на борту корабля «Нортумберленд». Ему разрешили взять с собой сопровождающих – он отобрал 26 человек. Корабль Наполеона сопровождал солидный эскорт – девять кораблей и 1000 солдат на них. В ссылке на острове Святой Елены Бонапарт провел оставшуюся жизнь — до смерти в 1821-м. И там продиктовал свои воспоминания, которые после его смерти издали в четырех томах. Книга под названием «Мемориал Святой Елены» стала наиболее читаемой в XIX веке.

9 августа 1938 года родился второй Президент Украины Леонид Кучма – на данный момент единственный из украинских президентов, которого избрали на два срока.

9 августа 1942 года британцы арестовали Махатму Ганди.

С момента возвращения на родину (после учебы в Великобритании и жизни в Южной Африке) в 1915 году Ганди присоединился к партии Индийский национальный конгресс. Постепенно он стал одним из лидеров партии и всего национально-освободительного движения Индии. При этом он выступал исключительно за ненасильственные формы борьбы. Во время Второй мировой войны Ганди провозгласил, что Индия не может участвовать в войне за свободу, когда самой Индии в свободе отказали. И начал кампанию «Quit India» («Покиньте Индию»). 8 августа в Бомбее состоялась сессия исполкома Индийского национального конгресса. Во время нее участники (во главе с Махатмой Ганди и Джавахарлалом Неру) выступили с требованием к Великобритании немедленно разрешить создание в Индии национального правительства. Митрополии угрожали кампанией гражданского неповиновения. Сразу после этого британцы решили арестовать весь исполком партии Индийский национальный конгресс. Ганди провел под арестом два года.

9 августа 1942 года в Киеве состоялся футбольный матч между командой Хлебзавода №1 «Старт» (в состав которой входили футболисты довоенных клубов «Динамо» и «Локомотив») и командой «Флакельф», в которую вошли немецкие солдаты.

Украинские футболисты обыграли немцев со счетом 5:3. Этот матч советская пропаганда мифологизировала. Он получил название «Матч смерти». Ведь некоторых из участников матча со временем казнили. Официальная версия в СССР была такой: их казнили из-за нежелания проиграть захватчикам. На самом же деле причиной ареста первых из участников матча стало то, что директор украинского стадиона Георгий Швецов сообщил оккупантам об энкаведистском прошлом игроков «Старта» (команда «Динамо» принадлежала НКВД). Нескольких из футболистов, ставших заключенными в Сырецком концлагере, позже расстреляли. Это случилось после того, как советские подпольщики 23 февраля 1943 года сожгли механический завод «Спорт», куда немцы привезли сто саней для оковки. Казнь была показательной, расстреляли значительное количество заключенных. Среди них были и три «динамовца»: Клименко, Кузьменко и Трусевич. При других обстоятельствах погиб в застенках полиции безопасности и СД Коротких, которого в свое время арестовали как кадрового сотрудника НКВД.

9 августа 1945 года СССР в одностороннем порядке разорвал пакт о ненападении с Японской империей и объявил ей войну. Советские войска начали наступление в Маньчжурии. Это совпало со второй ядерной бомбардировкой Японии армией США. Вступление СССР в войну вместе с ужасом уничтоженных Хиросимы и Нагасаки стало причиной, по которой японский император согласился на капитуляцию.

9 августа 1945 года ВВС США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки.

Эта бомбардировка стала вторым и последним ядерным ударом по Японии во время Второй мировой войны. Хотя в планах США было продолжение ядерной войны, но капитуляция Японии остановила массовые убийства. На Нагасаки сбросили плутониевую бомбу «Толстяк». Ее мощность была 20 килотонн. При этом изначально бомба «предназначалась» другому городу – Кокура. Нагасаки был запасным вариантом. Кокуру спасла облачность в 70%, не позволявшая провести визуальное бомбометание. После трех неудачных залетов на цель бомбардировщик с «Толстяком» взял курс на Нагасаки. Топлива оставалось только на один проход, и даже несмотря на то, что погода в Нагасаки была не намного лучше, бомба досталась именно этому городу.

Мощность взрыва была даже больше, чем в Хиросиме. Но разрушительный эффект – меньшим. Как полагают, его снизили особенности рельефа (наличие холмов), а также то, что эпицентр взрыва был над промзоной — довольно далеко от густонаселенных районов. Тем не менее от взрыва погибло сразу, по разным оценкам, от 60 до 80 тысяч человек. А со временем количество жертв взрыва (в том числе умерших от вызванных радиацией заболеваний) достигло 140 тысяч. Большая часть построек в Нагасаки была уничтожена.

В ночь на 10 августа в Японии состоялось заседание Высшего военного совета. Даже после двух ужасающих бомбардировок голоса «за» и «против» капитуляции разделились поровну. Так что в ситуацию вмешался император. Он высказался за капитуляцию, и 10 августа Япония передала союзникам соответствующее предложение. Единственное условие, которое выставили японцы, – сохранить императора номинальным главой государства. Уже 14 августа правитель записал заявление о капитуляции для японского народа. Его распространили местные СМИ. В частности, Хирохито сказал, что «в распоряжении противника находится новое ужасное оружие, способное унести много невинных жизней и нанести неизмеримый материальный ущерб. Если мы продолжим драться, это не только приведет к коллапсу и уничтожению японской нации, но и полному исчезновению человеческой цивилизации».

9 августа 1974 года подал в отставку президент США Ричард Никсон. Это явилось результатом Уотергейтского скандала. Это единственная подобная отставка президента в истории США.

Церковный праздник 9 августа

9 августа православные чтят память великомученика и целителя Пантелеймона. Пантелеймон родился в семье знатного язычника и с детства носил имя Пантолеон («всем лев»). Мать воспитывала мальчика в христианской вере, но рано умерла. Отец же отдал его в языческую школу, а затем – в обучение к известному в Никомедии врачу Евфросину. Со временем Пантолеона представили императору Максимиану, захотевшему оставить его придворным врачом. В это время в Никомедии тайно проживали пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ. Ермолай однажды остановил Пантолеона на улице и позвал к себе в гости. А там стал рассказывать парню о христианской вере. Постепенно Пантолеон решил перейти в христианство и принял крещение. К этому моменту юноша уже был известен как врач. Однажды к нему привели слепого, которого никто не мог исцелить. Он помолился – и слепой прозрел. Увидев это чудо своими глазами, христианскую веру принял отец Пантелеймона. После смерти отца святой Пантелеймон посвятил свою жизнь страждущим, больным и нищим. Он безвозмездно лечил всех, кто обращался к нему. Он часто исцелял людей не благодаря умению врача, а дару чудотворца. Это вызывало зависть у «конкурентов». Так что врачи донесли на Пантелеймона императору — что тот лечит христиан и заключенных в тюрьмах. Максимиан потребовал от святого принести жертву идолам. Но Патнелеймон признался в вере в Христа и отказался выполнить требование императора. Тогда мученика повесили на дереве и рвали тело железными крючьями, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в олово, бросали в море с камнем на шее. Однако во всех пытках он оставался невредимым. Наконец Максимиан отдал приказ отрубить Пантелеймону голову. Тело святого, брошенное в костер, осталось невредимым, и христиане похоронили его.

Народные приметы

Если на Пантелеймона завиваются кочаны капусты, то осень будет холодной.

Если кузнечики прыгают и стрекочут, погода будет сухой и ясной.

Что нельзя делать 9 августа

Нельзя работать в поле в этот день.

Нельзя никуда вывозить сено и зерно – а то может сгореть.