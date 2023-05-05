Сегодня 5 мая: какой праздник и день в истории

5 мая 2014 года основан полк «Азов». В 1821-м в этот день умер Наполеон Бонапарт, в 1921-м Коко Шанель представила «Шанель №5», а в 1961-м американец Алан Шепард стал вторым человеком, побывавшим в космосе.

Праздники и памятные даты 5 мая

5 мая государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день гигиены рук и Всемирный день легочной гипертонии.

Под эгидой ООН проходят Международный день акушерки, Международный день борьбы за права инвалидов, День карикатуристов.

5 мая в истории

5 мая 1921 года на острове Святой Елены скончался первый французский император Наполеон Бонапарт. На тот момент в ссылке он провел почти шесть лет. После первого опыта ссылки Наполеона, завершившегося его бегством и триумфальным возвращением на престол, во второй раз Бонапарта лишили свободы гораздо жестче. И сам остров Святой Елены находился на значительном расстоянии от материков, и климат здесь был очень неблагоприятный. Кроме того, следили за Наполеоном так, что система видеонаблюдения может «завидовать». Его имение окружали часовые. Они сообщали сигнальными флажками обо всех действиях бывшего императора.

Но самым тяжким испытанием последних лет Бонапарта стал губернатор Хансон Лоу. Англичанин прибыл на остров Святой Елены в апреле 1816 года. С Наполеоном у него сразу не сложилось. Военный боялся, что очень ценный заключенный все же сбежит, поэтому постепенно все больше его ограничивал. Лоу выжил с острова нескольких близких к Наполеону людей, добровольно сопровождавших его в ссылке (в общей сложности с ним отправились 26 сопровождающих). Также постепенно ограничивал простор для прогулок. Бонапарта выводило из себя даже то, что англичанин всегда обращался к нему «генерал», не признавая его императором – хоть и бывшим.

Уже в октябре 1816 года состояние здоровья Наполеона стало ухудшаться. Он постоянно находился в удрученном настроении, а в 1818-м вообще впал в жестокую депрессию. Также бывшего императора все сильнее беспокоили боли в боку. Его врач сначала поставил Бонапарту диагноз «гепатит», однако Наполеон подозревал, что у него рак. Ведь именно от этой болезни скончался его отец. И, по исследованиям современных гастроэнтерологов, сосланный император был прав. Главная версия причины смерти Наполеона – рак желудка. 15 апреля 1821 года ссыльный император продиктовал свое завещание, а 5 мая умер. Его последними словами, сказанными в бреду, были: «Глава армии!» Во время пребывания на острове Святой Елены Наполеон продиктовал свои воспоминания, которые после его смерти упорядочили и издали в четырех томах. Книга под названием «Мемориал Святой Елены» стала самой читаемой в XIX веке.

5 мая 1921 года французская кутюрье Коко Шанель впервые представила парфюм «Шанель №5».

На самом деле, предыдущих четырех «Шанелей» не существовало. Считается, что такой порядковый номер к названию добавили потому, что автор аромата Эрнест Бо представил на суд заказчице 10 вариантов духов, она выбрала 5-й. Главной причиной, по которой название «Шанель №5» известно во всем мире, является революционный на тот момент подход к составлению композиции. До этого момента женские духи имели простые запахи, состоя из аромата одного цветка. Коко Шанель пожелала сложной комбинации и аромата, который она сама определила как «искусственный» – то есть такой, какого нет в природе. Кроме того, модельер организовала своим духам оригинальную рекламную компанию. Перед тем как начать продажи парфюма, она подарила несколько флаконов подругам, которых сейчас назвали бы «светскими львицами». Их трудами об аромате узнали, и на него еще до старта продаж началась настоящая охота.

5 мая 1961 года американский астронавт Алан Шепард стал вторым человеком, побывавшим в космосе.

Через год после Юрия Гагарина Шепард совершил полет в космос на корабле «Меркурий», который вывела на баллистическую траекторию ракета «Редстоун 3». Шепард находился на орбите 15 минут. В отличие от своего предшественника, не имевшего возможности управлять своим кораблем, Шепард даже совершил успешное маневрирование в невесомости. Этот полет в космос стал для американского астронавта первым, но не последним. В возрасте 47 лет, будучи старейшим астронавтом NASA, он совершил полет на Луну – как командир «Аполлона-14». Это была третья успешная лунная экспедиция США.

5 мая 2014 года в Украине создан добровольческий батальон «Азов». Его образовали в Бердянске, однако значительную роль на этапах создания и становления сыграли харьковчане – те, кто противостоял «русской весне» в Харькове.

«Из 60 добровольцев, отбивших Харьков у «русского мира», выросло целое подразделение профессиональных военных, которые один за другим освобождали украинские города в 2014-15 годах», — написал об этих событиях год назад первый командир «Азова» Андрей Белецкий.

В начале «Азов» был батальоном патрульной службы милиции особого назначения. На тот момент начала АТО подобных подразделений формировали несколько, активно привлекая в них добровольцев. Для них проводили ускоренный двухнедельный курс подготовки. И почти с колес недавние гражданские становились на защиту Украины. «Азовцы» вступили в свои первые бои за Мариуполь с террористами так называемой «ДНР» почти сразу после принесения присяги. Осенью 2014 года батальон «Азов» расширили в полк, а затем перевели в состав Национальной гвардии Украины. Вместе с другими подразделениями, участвовавшими в АТО, а затем ООС «азовцы» методично отстаивали украинский Донбасс до полномасштабного вторжения РФ. А после него стали национальными героями Украины. За обороной Мариуполя в условиях полного окружения и боями за «Азовсталь» наблюдала онлайн вся страна. На 86-й день обороны остатки гарнизона по приказу командования сдались в плен захватчикам. Наибольший обмен пленных защитников Мариуполя прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена вернули, в том числе, 108 воинов «Азова» и трех командиров: Дениса Прокопенко, Святослава Паламара и Олега Хоменко. Однако по условиям обмена они до конца войны должны находиться в Турции. История «Азова» тем не менее продолжается. Подразделения принимают участие в боях на юге, а отряд ССО «Азов – Харьков» в составе Сил обороны освобождал Харьковщину. В настоящее время отдельный отряд спецназначения НГУ «Азов» стал бригадой НГУ «Азов». Набор в ее ряды продолжается в рамках «Гвардии наступления».

Церковный праздник 5 мая

5 мая христиане чтят память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Феодор был сыном деревенской блудницы. Подростком пережил эпидемию бубонной чумы – благодаря тому, что мать оставила его на пороге сельской церкви Иоанна Крестителя. Выздоровев, Феодор часто посещал церковь святого Георгия, которая находилась рядом с его селом. В 14 лет переселился в эту церковь. Два года провел в затворе в пещере, собственноручно выкопанной неподалеку. Имел дар исцеления. Когда известие о подвигах юноши дошло до Феодосия, епископа Анастасиуполиса, тот посвятил Феодора в дьяконы. Впоследствии Феодор стал епископом. Его считали святым еще при жизни. Во время правления императора Маврикия Феодор предсказал смерть императора и великие бедствия, угрожающие миру. Считается, что тем самым он предсказал войну Византии с Персией. Также Феодор предвидел будущую иконоборческую ересь. Умер святой в 613 году.

Народные приметы

Ясная погода 5 мая – к хорошему урожаю.

Если день солнечный, но тюльпаны закрылись, значит, скоро погода испортится.

Если пчелы улетают далеко от ульев – май будет погожим.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя ходить в лес.

Женщинам нельзя стричь волосы и ногти.