Сегодня 26 февраля: какой праздник и день в истории

26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. В этот день расстреляли организаторов Голодомора в Украине, а год назад в Харькове создали Штаб обороны в ХОГА.

Праздники и памятные даты 26 февраля

26 февраля в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

26 февраля в истории

26 февраля 1815 года Наполеон сбежал с острова Эльба, где находился в ссылке после первого отречения от престола. Бывший император смог доказать свою феноменальную популярность, когда, высадившись неподалеку от Канн всего с тысячей солдат, дошел до Парижа уже с большой армией.

Наполеону сдавались целые гарнизоны. Уже 20 марта вернувшийся из ссылки император въехал в Тюильри. Его второе руководство Францией известно как «Сто дней». Этот период завершился разгромом армии Наполеона при Ватерлоо, повторным отречением и ссылкой на остров Святой Елены.

26 февраля 1939 года во время массовых репрессий в СССР под горячую руку расстреляли одних из главных организаторов Голодомора 1932-33 годов в Украине — Павла Постышева, Станислава Косиора и Власа Чубаря. Косиор как первый секретарь ЦК КП(б)У был непосредственным организатором политики геноцида украинского народа – не только Голодомора, но и проведения русификации, фабрикации многочисленных политических процессов и массового уничтожения творческой и научной элиты (в том числе писателей и деятелей искусства Расстрелянного Возрождения). Постышев занимал должность второго секретаря ЦК КП(б)У. А Чубарь долгое время возглавлял Совет Народных Комиссаров УССР. В 1932 году он отвечал за «хлебозаготовки» на Днепропетровщине.

26 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.

26 февраля 2014 года в Симферополе прошел митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма. Накануне перед участниками пророссийского митинга выступил председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов, объявивший о проведении внеочередной сессии 26 февраля. Сразу появились слухи, что на эту сессию вынесут вопрос о выходе Крыма из состава Украины. Именно это и послужило причиной массового митинга патриотически настроенных жителей АРК. Через шесть лет, в 2020-м, Владимир Зеленский подписал Указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодной памятной даты.

26 февраля 2022 года в Украине был третий день полномасштабного вторжения РФ. В этот день в Киевской области сбили российской ИЛ-76 с десантом. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал это местью за Луганск-2014. Также весь мир утром облетели кадры первого ракетного удара РФ по жилой многоэтажке в Киеве — тогда ракета попала в дом на проспекте Лобановского, 6а.

Уже вечером этого дня артиллерийский снаряд разрушил первый жилой дом на Северной Салтовке – «прилет» пришелся по дому на Бучмы, 40а. Погибла женщина.

В ХОГА 26 февраля развернули Штаб обороны Харьковщины.

Через открытые задние ворота ХОГА во внутренний двор сотнями заходили добровольцы, которые сразу присоединялись к работе на оборону региона.

Люди наполняли мешки песком, получали автоматы, а будущий командир KRAKEN Константин Немичев призвал харьковчан словами: «Если вы хотите помочь – делайте коктейль Молотова – и встречайте вражескую технику».

Церковный праздник 26 февраля

26 февраля христиане чтят память преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии. Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет. Имел дар исцелять болезни. Как-то блудница по имени Зоя поспорила со знакомыми, что совратит святого Мартиниана. Она пришла к нему ночью под видом путешественницы и попросилась переночевать, а когда он пустил женщину, переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из кельи, зажег костер и стал босыми ногами на горящие угли. Он говорил при этом себе: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь, как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе дьяволом?» Жена, пораженная этим зрелищем, покаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в суровых подвигах прожила 12 лет до самой смерти.

Мартиниан же отправился жить на безлюдный скалистый остров. Как-то неподалеку разбился корабль, и волны выбросили на берег девушку по имени Фотиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров, оставил ей хлеб и воду, а сам бросился в море и поплыл. Дельфины вынесли его на сушу. Фотиния провела в одиночестве на острове шесть лет (продукты в дальнейшем ей подвозил корабельщик, снабжавший Мартиниана), а затем умерла. Мартиниан далее путешествовал, умер в храме в Афинах около 422 года.

Народные приметы

Солнечный день – к теплой весне.

Если птицы звонко поют, значит, рано потеплеет.

Морозная погода 26 февраля – к засушливому лету.

Что нельзя делать 26 февраля

Женщинам запрещалось заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать, прясть.

Нельзя выяснять отношения.

Лучше не делать больших покупок.