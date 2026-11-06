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Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

Общество 13:50   06.11.2026
Виктория Яковенко
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Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса Фото иллюстративное

В субботу, 7 ноября, с 09:00 до 18:00 будет временно прекращено электроснабжение части потребителей Киевского района Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Причина – необходимость проведения ремонтных работ, объяснили энергетики.

Света не будет по следующим адресам:

свет отключат в Харькове 7 ноября

свет отключат в Харькове 7 ноября

свет отключат в Харькове 7 ноября

свет отключат в Харькове 7 ноября

Напомним, руководство Харькова обращалось к энергетикам, чтобы определенным образом сбалансировать систему отключений света. Это связано с отсутствием в отдельных районах тепла, объяснил мэр Игорь Терехов. По его словам, на момент, когда россияне массированно ударили по объектам теплоэнергетики Харькова, в городе уже включили отопление для 90% жилья. Однако последствия «прилетов» настолько серьезны, что часть генерирующих тепло мощностей все еще не восстановили. Что касается электричества, то напряженная ситуация с ним – по всей Украине.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 13:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 7 ноября, с 09:00 до 18:00 будет временно прекращено электроснабжение части потребителей Киевского района Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".