Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

В субботу, 7 ноября, с 09:00 до 18:00 будет временно прекращено электроснабжение части потребителей Киевского района Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Причина – необходимость проведения ремонтных работ, объяснили энергетики.

Света не будет по следующим адресам:

Напомним, руководство Харькова обращалось к энергетикам, чтобы определенным образом сбалансировать систему отключений света. Это связано с отсутствием в отдельных районах тепла, объяснил мэр Игорь Терехов. По его словам, на момент, когда россияне массированно ударили по объектам теплоэнергетики Харькова, в городе уже включили отопление для 90% жилья. Однако последствия «прилетов» настолько серьезны, что часть генерирующих тепло мощностей все еще не восстановили. Что касается электричества, то напряженная ситуация с ним – по всей Украине.