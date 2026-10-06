Как в Харькове смогут выбрать секретаря горсовета и выявить беглых депутатов

На сайте Харьковского горсовета зарегистрировали петицию о проведении сессий горсовета и заседании комиссий в режиме оффлайн, но в безопасных укрытиях. Как очный формат сессии поможет защитить местное самоуправление, «Объективу» рассказали депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах и политолог Юлия Биденко.

Появление петиции не случайно: школьники в Харькове очно учатся под землей, в Киеве Верховная Рада во время тревоги идет работать в укрытие. Почему Харьковскому горсовету не попытаться поработать так же?

Очная сессия поможет выявить депутатов, живущих за границей

Я не знаю, все ли депутаты Харьковского горсовета находятся в стране, но мне кажется, что точно можно собрать большинство на очную сессию, говорит Дмитрий Булах. Относительно того, удастся ли достичь кворума во время очной сессии, Булах не волнуется – на сессии оффлайн не всегда была стопроцентная явка депутатов, и ничего страшного.

«С другой стороны, если депутат находится вне страны с начала Большой войны, это как-то очень странно с точки зрения позиционирования. Потому что депутат – представитель громады, как же он может представлять интересы харьковчан? Опять же депутаты обязаны проводить прием граждан. Поэтому я не понимаю, как можно совмещать не пребывание в городе со статусом депутата», – обосновывает Дмитрий Булах.

«Даже провластные депутаты недовольны онлайн-сессиями»

По словам депутата, многие коллеги из всех партий в горсовете, даже из провластной, недовольны нынешним онлайн-форматом работы. Хотя официальных обращений от депутатов не было, общение с мэром и представителями горисполкома и горсовета по поводу сессий в очном режиме уже проходили, сообщил Дмитрий Булах.

«Я не вижу каких-либо серьезных аргументов «против». Я считаю, что нужно собираться оффлайн, потому что так как у нас сейчас сессии проходят, это никуда не годится. И в Днепре проходят сессии оффлайн, и в других городах оффлайн, и в громадах Харьковщины проходят сессии оффлайн – и ничего не мешает. Я понимаю, что иногда можно и онлайн, но не 100% онлайн», — горячо подчеркнул депутат.

Безопасных локаций – достаточно, предатели – уже сбежали

Относительно помещений, где можно безопасно провести сессию горсовета, в Харькове их хватает, считает Булах.

«У нас есть подземные и безопасные локации. Регулярно проходят всевозможные культурные мероприятия, рассчитанные на 100 человек – я сейчас на такой еду», — отметил он.

Что касается вероятности, что представители пророссийских партий могут навести ракеты на депутатов во время заседания сессии горсовета, в это Дмитрий Булах не верит.

«Я думаю, что те поклонники Шария, которые были действительно пророссийскими, уже уехали. А те, кто просто был в партии Шария без каких-то суперидейных убеждений, я думаю, что они остались, и я таких людей тоже, кстати, знаю. Многие из них действительно не ожидали произошедшего (вторжение РФ – прим. ред.). Они заигрывали, думая, что это шутки. Потом многие определенные выводы сделали», — заверил депутат.

Почему избрание секретаря горсовета в Харькове – вопрос стратегического значения

Наконец, очная сессия наконец-то позволит избрать секретаря горсовета.

«Мы не можем, Боже мой, уже шестой год избрать секретаря городского совета. Потому что у нас нет оффлайн-сессии, потому что секретаря избирают очно тайным голосованием в урну», — напомнил депутат горсовета.

Избрание секретаря горсовета – это вопрос стратегического значения, отмечает политолог Юлия Биденко.

«При всей вовлеченности господина Терехова в процессы, происходящие в городе, секретарь горсовета – именно тот человек, который будет исполнять обязанности городского головы в каком-то ургентном случае. И его отсутствие – это даже вред для перспектив местного самоуправления в прифронтовом городе. Мы видели случаи, когда в Чернигове или других городах из-за политических конфронтации между центральной и местной властью ситуация военного положения может решиться не в пользу местной демократии. И когда в горсовете нет секретаря, это удваивает риск того, что в каком-то крайне крайнем случае может быть назначен в качестве главы городской военной администрации человек, которого харьковчане не выбирали», — пояснила Биденко.

Поэтому петиция отражает желание общественных организаций и депутатов собираться легально, легитимно, возможно даже увеличить открытость городского совета для местных жителей, которые тоже формируют стойкость города, отметила политолог.

«Понятно, что не все решения могут быть опубликованы, особенно касающиеся стратегических, военных или моментов безопасности. Но в целом Украина позиционирует себя как страна, не отказывающаяся от демократии страна даже в условиях вооруженной агрессии. Понятно, что заседания вживую горсовета способствуют этому имиджу», — подчеркнула Юлия Биденко.