Бесплатный проезд в Харькове и восстановление – на что повлияет режим экономии

В конце сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий официально заявил, что в стране приостанавливается финансирования ремонтов и благоустройства парков и фонтанов, перекладывание брусчатки, а еще – строительство. Причина – дефицит госбюджета. Все государственные средства перенаправили на нужды армии и соцвыплаты.

Конечно, Кабмин не занимается хозяйственными делами, это парафия местного самоуправления. Было ли это заявление декларативным и станет ли Кабмин применять к местным властям какие-то рычаги влияния, МГ «Объектив» расспросил политолога Юлию Биденко.

После реформы децентрализации у местных властей достаточно высокая степень автономности относительно собственных бюджетов, напоминает Юлия Биденко. Но города получают определенные субвенции от государства, в частности, образовательную.

«Я не думаю, что будут применять кулуарно-недемократические методы от Кабинета министров относительно получения этих средств для организации образования, в частности – школьного образования в городах. Но определенное неофициальное ухудшение отношений между центральными и местными властями на этом фоне может произойти (если местные власти продолжат перекладывать плитку и ремонтировать скверы – прим. ред.)», — отметила политолог.

Контроль расходов со стороны Кабмина будет осуществляться неформально. И рычаги влияния на местное самоуправление не столько у Кабмина, сколько у президента гораздо большие, чем в условиях мирного существования.

К примеру, в случае, если местные власти проигнорируют запреты на неоправданные расходы, могут заморозить восстановление, которое финансируется за средства государства и доноров, допустила Юлия Биденко. Ведь финансирование восстановления долгое время происходило без четких критериев, какие именно проекты должны быть приоритетными.

«Я думаю, что харьковские власти все равно не откажутся от своей страсти к эстетизации городских пространств. У нас скоро будет Новый год, Рождество. Я думаю, что определенные работы по благоустройству будут, тем более что они уже, если это касается текущего года, запланированы в бюджете. Для меня здесь гораздо больше вопросов вызывает продолжение функционирования бесплатного общественного транспорта, потому что все больше бюджетных средств города идет на это. Пересмотрят ли бесплатный проезд в транспорте Харькова, покажут следующие несколько месяцев, когда горсовет будет принимать бюджет на 2027 год», — подытожила политолог.