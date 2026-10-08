В Харькове и области начались аварийные отключения, ГПО не отменили

В Харькове и области ввели графики аварийных отключений, предупредили в АО «Харьковоблэнерго». Параллельно продолжают действовать и почасовые отключения.

Причина отсутствия электроэнергии – российские удары по объектам энергетической инфраструктуры и их последствия.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Если у вас сейчас есть электроэнергия, пожалуйста, потребляйте ее бережно», – добавили энергетики.

Напомним, накануне АО «Харьковоблэнерго» опубликовало графики почасовых отключений света, которые будут действовать 8 октября с 00:00 до 23:59.