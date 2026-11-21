На криминальном рынке зафиксировали новые психоактивные вещества — «дизайнерские наркотики», сообщили МГ «Объектив» в Нацполиции Харьковской области.

За 10 месяцев 2026 года следственные подразделения и подразделения дознания в Харьковской области внесли в ЕРДР 2520 уголовных правонарушений (поступило 3296 сообщений), связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, так называемых наркопреступлений.

Для сравнения: в 2021 году зарегистрировали 4957 таких уголовных правонарушений (поступило 6420 сообщений),

в 2022 году – 4536 (поступило 5323 сообщения),

в 2023 году – 5734 (поступило 7256 сообщений),

в 2024 году – 4376 (поступило 6098 сообщений),

в 2025 году – 3844 (поступило 5256 сообщений).

Из незаконного оборота за отчетный период 2026 года изъяли: 47,329 кг наркотических средств; 49,890 кг психотропных веществ; 48,892 кг новых психоактивных веществ («дизайнерских наркотиков»); 12 780 л прекурсоров; 4180 наркосодержащих растений (растения снотворного мака — 494, растения конопли — 3686).