В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что передали в суд дело о торговле запрещенными веществами на Харьковщине. Речь идет схеме, которую житель села Каменная Яруга мог реализовывать в Чугуевском районе.

По данным следствия, летом 2026 года 35-летний мужчина, вероятно, начал продавать наркотические вещества.

«Запрещенные вещества – PVP, 4-СМС (клефедрон) и 4-ММС (мефедрон) – он заказывал через Telegram-канал, получал по почте и хранил в собственном доме», – установили в прокуратуре.

Своих клиентов подозреваемых находил в мессенджерах – товар отправлял только полной предоплате. Деньги просил перевести на банковскую карту.

После получения денег – подозреваемый тщательно прятал психотропы в зип-пакетах: он приклеивал их под этикетками термоносков или скотчем – ко дну упаковок с жидким мылом.

«В конце августа 2026 правоохранители задержали его. Прокурор Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области утвердил и направил в суд в отношении 36-летнего мужчины обвинительный акт. Ему инкриминировано ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК Украины», – написали в прокуратуре.