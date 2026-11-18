У Харківській облпрокуратурі розповіли, що передали до суду справу про торгівлю забороненими речовинами на Харківщині. Йдеться про схему, яку мешканець села Кам’яна Яруга міг реалізовувати у Чугуївському районі.

За даними слідства, влітку 2026 35-річний чоловік, ймовірно, почав продавати наркотичні речовини.

“Заборонені речовини — PVP, 4-СМС (клефедрон) та 4-ММС (мефедрон) — він замовляв через телеграм-канал, отримував поштою та зберігав у власному будинку”, – встановили у прокуратурі.

Своїх клієнтів підозрюваних знаходив у месенджерах – товар надсилав лише повній передоплаті. Гроші просив переказати на банківську картку.

Після отримання грошей – підозрюваний ретельно ховав психотропи в зіп-пакетах: він приклеював їх під етикетками термоносків або скотчем – на дно упаковок із рідким милом.

“Наприкінці серпня 2026 року правоохоронці затримали його. Прокурор Чугуївської окружної прокуратури Харківської області затвердив і направив до суду стосовно 36-річного чоловіка обвинувальний акт. Йому інкриміновано ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України“, – написали у прокуратурі.