Сьогодні 12 листопада 2026: яке свято та день в історії

12 листопада 1028 року 50-річна Зоя Порфірородна стала імператрицею Візантії. Вона вступила на престол після термінового першого одруження, а згодом ще двічі виходила заміж за чоловіків, які ставали імператорами. У 1717-му Йоганн Бесслер продемонстрував “вічний двигун”. У 1902-му Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі продалася тиражем понад 1 млн екземплярів. У 1912-му пошуковики виявили останню стоянку полярників загиблої експедиції Роберта Скотта. У 1918-му Австрію проголосили республікою. У 1967-му відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. У 1992-му з грошового обороту в Україні остаточно прибрали рубль. У 2024-му по Харкову вперше завдали ударів російськими БпЛА “Молния”.

Свята та пам’ятні дати 12 листопада

12 листопада у світі – Всесвітній день боротьби із пневмонією.

Другий четвер листопада – це Всесвітній день юзабіліті (зручності використання), Міжнародний день якості та Міжнародний день вина “Темпранільйо”.

Також сьогодні – День курячого супу для душі.

Відео створено з використанням ШІ

12 листопада в історії

12 листопада 1028 року Зоя Порфірородна стала імператрицею Візантії, вступивши на престол разом зі своїм чоловіком Романом III Аргіром. Ця візантійська імператриця мала дуже нетривіальну біографію для жінки своїх часів. Коли вона вперше виходила заміж, Зої було 50 років. А загалом вона стала дружиною трьох імператорів. Причому всі троє отримали вищу владу завдяки шлюбу з нею, адже Зоя була дочкою імператора Костянтина VIII.

Синів у Костянтина не було. Тож, коли імператор несподівано сильно занедужав і перебував на смертному одрі, мав призначити наступника. Вибір Костянтина (не з першої спроби, а під впливом радників) зупинився на 60-річному Романі Аргірі. Той належав до імператорського роду Візантії — був правнуком імператора Романа I. Крім того, обіймав посаду очільника міської адміністрації Константинополя (епарха) та був пов’язаний родинними узами з династією венеційських дожів (дочка Романа була одружена із сином дожа). Тобто мав і династичні претензії на престол, і реальну політичну вагу. Умовою імператора Костянтина для наступника було одруження із Зоєю. Але була одна проблема — Роман уже був одруженим. Імператора Костянтина це не зупинило. Нареченого змусили терміново розлучитися (його дружина прийняла чернечий постриг під примусом). Після цього відбулося весілля, а 11 (за іншими даними — 12) листопада імператор помер, і молодята перейняли владу. При цьому різні дослідники та джерела сприймають цю пару по-різному: деякі вказують, що імператором став Роман Аргір, а його дружина була консортом, інші — що він отримав корону через неї. Подальші події продемонстрували, що сама Зоя вважала себе повноцінною імператрицею, донькою свого батька, а не просто дружиною імператора.

“У 1034 році імператор (Роман Аргір — Ред.) захворів, нібито отруєний Зоєю; і після його смерті 11 квітня вона одразу ж взяла владу у свої руки та вийшла заміж за Михайла, якого проголосили імператором”, – пише енциклопедія Britannica.

Факт отруєння Романа Аргіра Зоєю не підтверджений історично. У різних джерелах існують різні версії його смерті, здебільшого неприродної, зокрема удушення або втоплення. Що ж до згаданого Britannica Михайла (другого чоловіка Зої, імператора Михайла IV Пафлагонського), то він “залетів” на престол просто карколомно. Вважають, що Михайло був коханцем Зої протягом кількох років. Коли ця пара одружувалася, йому було 24, їй — 56. Спільних спадкоємців подружжя не могло мати, тож Зоя погодилася всиновити племінника свого чоловіка.

“Коли Михайло зійшов на престол, він страждав на епілепсію, стан якої постійно погіршувався. Коли він повернувся з болгарського походу, він був смертельно хворий і пішов до монастиря святих Косми та Даміана”, — пише Britannica.

Після смерті Михайла IV у 1041 році імператрицю Зою спробували позбавити влади. На престол зійшов усиновлений нею племінник чоловіка – імператор Михайло V. Він відправив свою благодійницю до монастиря, змусивши прийняти постриг. Але очевидно, не розрахував, що реальних прав на престол, крім дарованих Зоєю, не мав. У Візантії швидко спалахнуло повстання, в результаті якого Михайла V скинули, а Зої повернули корону. Візантійська знать ненадовго домоглася, щоб імператриця взяла свою молодшу сестру Феодору співправителькою. Після приблизно двох місяців спільного правління Зоя втретє вийшла заміж — за Костянтина IX Мономаха, чоловіка з шанованої візантійської родини. Він пережив дружину та правив після її смерті.

12 листопада 1717 року винахідник і алхімік (а найімовірніше – успішний містифікатор) Йоганн Бесслер продемонстрував ландграфу Карлу Гессен-Кассельському “вічний двигун” власної конструкції. Докладніше.

12 листопада 1902 року оперний співак Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі “розійшлася” тиражем понад 1 мільйон екземплярів. Це був запис “Vesti la giubba”. Докладніше.

12 листопада 1912 року пошукова група, яка вирушила з’ясувати долю експедиції Роберта Скотта, виявила останню стоянку дослідників Антарктиди та їхні замерзлі тіла. Докладніше.

12 листопада 1918 року Австрію проголосили республікою. Докладніше.

12 листопада 1967 року у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. Докладніше.

12 листопада 1992 року в грошовому обігу України припинено функціонування радянського рубля. Докладніше.

12 листопада 2024 року по Харкову вперше завдали ударів російськими БпЛА “Молния”. Докладніше.

Церковне свято 12 листопада

12 листопада вшановують пам’ять святителя Йоана Милостивого, патріарха Олександрійського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо синичка підлітає до вікна і сідає на підвіконня, то скоро випаде сніг.

Якщо синиці пищать зранку – вдарить мороз.

Що не можна робити 12 листопада

Не можна думати про погане.

Не можна сваритися.