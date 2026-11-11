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Вибух пролунав у Харкові: по місту вдарив реактивний “шахед” – Терехов

Події 23:16   11.11.2026
Оксана Горун
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Вибух пролунав у Харкові: по місту вдарив реактивний “шахед” – Терехов Ілюстративне фото

Близько 23:08 11 листопада в Харкові було чути вибух. Відомо про “приліт” у Київському районі.

“Влучання реактивного “шахеда” в Київському районі. Наслідки уточнюємо”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вночі 11 листопада російська “бандероль” влучила по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Там пошкоджені 72 гаражі та машини, інформує прокуратура. У будинках неподалік вилетіли вікна. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Удень реактивні “герані” атакували Салтівський та Основ’янський райони. Постраждали п’ятеро людей: двох поранено, у трьох – стрес. В Основ’янському районі горіло цивільне підприємство та автомобілі. Увечері в Харкові був смертельний удар FPV – дрон знищив машину в Салтівському районі, загинули двоє людей.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 23:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:08 11 листопада в Харкові було чути вибух. Відомо про “приліт” у Київському районі".